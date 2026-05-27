El próximo gran anuncio de la NASA: la agencia revelará los nombres de los cuatro astronautas de Artemis III

La gran novedad de este 2026 es que Artemis III ya no será una prueba de alunizaje, sino una demostración en el entorno de nuestro planeta para garantizar que los astronautas llegarán a salvo a la superficie lunar en el futuro. A partir de este momento, el Sistema de Aterrizaje Humano (HLS) se lanzará sin tripulación para esperar a la nave espacial Orion, encargada de transportar al personal desde la Tierra hasta el módulo en órbita. Luego, una tripulación de dos personas se trasladará entre ambas estructuras. Todo este complejo proceso requerirá de un grupo altamente capacitado, cuyo anuncio oficial hará la NASA en poco más de un mes.