La NASA abrió una convocatoria global para artistas y creadores: cómo postularse

El arte detrás de la conquista espacial

Esta convocatoria está dirigida a creadores del sector artístico capaces de elaborar un enfoque, tanto visual, como musical o literaria que pueda compartir las vivencias y las perspectivas sobre las misiones de la NASA. Según el comunicado, los productores deberán presentar proyectos para el programa Artemis, que incluye la misión Artemis III, recientemente añadida en 2027, y el alunizaje de Artemis IV en 2028, así como los planes de la agencia para desarrollar una base lunar; así como el progreso del organismo en la propulsión nuclear, incluida la expedición Space Reactor-1 Freedom a Marte en 2028, que transportará la carga útil Skyfall. También se deberán presentar propuestas para el trabajo sobre aviación que lleva a cabo mediante pruebas de vuelo y otras iniciativas.