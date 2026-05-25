La NASA abrió una convocatoria global para artistas y creadores: cómo postularse

Llegar a la NASA no sería un sueño tan descabellado, solo es necesario mantenerse firme en las convicciones y no olvidarse de aplicar hasta el 30 de junio a la convocatoria de la agencia espacial para potenciar las historias de viajes espaciales que involucran a Artemis, la propulsión nuclear, la aeronáutica y mucho más.
En su última publicación del viernes pasado, la organización abrió el llamado para encontrar socios dispuestos a compartir los relatos que surgieron al interior de la institución. El anuncio incluye una invitación a cineastas, documentalistas, compositores, narradores, poetas y otros perfiles semejantes, para colaborar con propuestas de proyectos artísticos y así contar las crónicas de la misión Artemis a la Luna y la expedición Space Reactor-1 Freedom a Marte.
El arte detrás de la conquista espacial
Esta convocatoria está dirigida a creadores del sector artístico capaces de elaborar un enfoque, tanto visual, como musical o literaria que pueda compartir las vivencias y las perspectivas sobre las misiones de la NASA. Según el comunicado, los productores deberán presentar proyectos para el programa Artemis, que incluye la misión Artemis III, recientemente añadida en 2027, y el alunizaje de Artemis IV en 2028, así como los planes de la agencia para desarrollar una base lunar; así como el progreso del organismo en la propulsión nuclear, incluida la expedición Space Reactor-1 Freedom a Marte en 2028, que transportará la carga útil Skyfall. También se deberán presentar propuestas para el trabajo sobre aviación que lleva a cabo mediante pruebas de vuelo y otras iniciativas.
En este llamado tienen prioridad los creadores estadounidenses, sin embargo no es exclusiva para las nacionalidades de este país. De acuerdo con la publicación, la agencia considerará postulaciones con una minoría de participantes internacionales. Las presentaciones deberán detallar el área de interés, los acuerdos de financiación y distribución, y cualquier necesidad específica de la NASA para avanzar, ya sea acceso a instalaciones, personal, entre otros.
Requisitos para aplicar a la convocatoria
Los requisitos completos y los detalles del llamado fueron publicados en su documento “Announcement for Proposals (AFP) for Partnership Agreements for Embedded Creators”. La selección final de la agencia espacial decantará en la firma de un Acuerdo de la Ley del Espacio (SAA, por sus siglas en inglés) de carácter no reembolsable; es decir, una alianza mutua donde no existirá un intercambio de fondos, sino que cada parte financiará su propia participación.
El gran atractivo para los elegidos —que serán un máximo de diez creadores en esta primera ronda— será la oportunidad de sumergirse por completo en las instalaciones de la NASA. Los artistas podrán entrevistar a científicos y experimentar en primera persona cómo se vive el día a día dentro de estos programas de vanguardia, con un acceso estimado de hasta 14 días laborables.
Para pasar los filtros de evaluación, el organismo preseleccionará los proyectos bajo estrictos criterios de calidad creativa, capacidad de distribución para alcanzar audiencias masivas y el potencial del trabajo para mejorar la comprensión pública de las misiones. Un punto clave a tener en cuenta por los postulantes es la rigurosidad legal: la NASA mantendrá una supervisión estricta de los contenidos únicamente para garantizar la precisión técnica, pero no actuará como coproductor ni ofrecerá apoyo de marketing. Además, las piezas originales serán propiedad del autor.
Finalmente, el proceso de inscripción digital requiere que los interesados presenten un único documento PDF a través del sistema NSPIRES de la agencia. Al tratarse de un ecosistema que involucra tecnologías sensibles, el trámite exige que los equipos certifiquen el cumplimiento de las leyes de control de exportación de EE. UU. y dejen explícito que no existe ningún tipo de cooperación bilateral con países restringidos como China o Irán, entre otros. Las mentes creativas que acepten el desafío tienen tiempo de enviar sus proyectos hasta el próximo 30 de junio de 2026.