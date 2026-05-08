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La NASA quiere que Plutón vuelva a ser un planeta: ¿por qué fue eliminado?

La iniciativa de la NASA revive una discusión científica que comenzó en 2006, cuando fue reclasificado como planeta enano por la Unión Astronómica Internacional.

La NASA quiere que Plutón vuelva a ser un planeta La NASA quiere que Plutón vuelva a ser un planeta La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Jared Isaacman, administrador de la NASA, propuso ante el Senado de EE.UU. que Plutón recupere su estatus de planeta tras su reclasificación como planeta enano en el año 2006.
  • En 2006, la Unión Astronómica Internacional degradó a Plutón por no haber despejado su órbita. Fue el único planeta descubierto por un estadounidense, lo que suma peso al pedido.
  • Si Plutón vuelve a ser planeta, otros cuerpos como Eris o Ceres podrían reclamar el mismo rango. Esto obligaría a redefinir el sistema solar y cambiar los manuales de enseñanza.
Resumen generado con IA

El debate sobre el lugar de Plutón en el sistema solar volvió a instalarse luego de que el actual administrador de la NASA, Jared Isaacman, expresara públicamente su intención de que el cuerpo celeste recupere el estatus de planeta.

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La propuesta reabrió una discusión histórica dentro de la comunidad científica, ya que Plutón dejó de ser considerado el noveno planeta del sistema solar en 2006, tras una redefinición impulsada por la Unión Astronómica Internacional.

Por qué Plutón dejó de ser considerado un planeta

Plutón fue descubierto en 1930 por el astrónomo estadounidense Clyde Tombaugh y durante décadas ocupó el lugar de noveno planeta del sistema solar.

Sin embargo, entre fines del siglo XX y comienzos del XXI, los científicos detectaron nuevos objetos en el sistema solar exterior con características similares a las de Plutón. Algunos, como Eris, incluso presentaban un tamaño y una masa comparables o superiores.

Frente a este escenario, la Unión Astronómica Internacional redefinió el concepto de planeta y estableció tres requisitos fundamentales: que el cuerpo orbite alrededor del Sol, que tenga suficiente masa para adoptar una forma casi esférica y que haya despejado gravitacionalmente su órbita.

Plutón cumplía con los dos primeros criterios, pero no con el tercero, ya que comparte su región orbital con numerosos objetos del Cinturón de Kuiper. Por ese motivo, el 24 de agosto de 2006 fue reclasificado oficialmente como planeta enano.

Qué propone ahora la NASA y por qué genera debate

El tema volvió al centro de la escena después de que Jared Isaacman afirmara durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos que estaba “en el bando de quienes quieren que Plutón vuelva a ser un planeta”.

Además, señaló que la NASA trabaja en una futura propuesta vinculada a Plutón para presentarla ante la comunidad científica.

Más allá del respaldo simbólico que representa para Estados Unidos —ya que fue el único planeta descubierto por un estadounidense—, la iniciativa enfrenta obstáculos importantes dentro del ámbito astronómico.

Especialistas advierten que, si Plutón recuperara el estatus planetario, otros cuerpos similares como Haumea, Makemake, Eris o Ceres también podrían ser considerados planetas.

Esto modificaría por completo la clasificación actual del sistema solar y elevaría considerablemente la cantidad de planetas reconocidos oficialmente, algo que muchos astrónomos consideran poco práctico y potencialmente confuso para la enseñanza y el estudio de la astronomía.

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