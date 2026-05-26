La UNT renovó su Consejo Superior con un revés para Cabrera y Abdala

Resumen para apurados
- La UNT renovó hoy su Consejo Superior en Tucumán con un fuerte revés para los opositores Cabrera y Abdala, quienes apenas sumaron dos votos cada uno para el estamento docente.
- El resultado se da en medio de la suspensión judicial de la candidatura oficialista de Pagani. Mientras tanto, la oposición judicializó el proceso exigiendo asumir el rectorado.
- El nuevo Consejo definirá este viernes la conducción provisoria de la UNT hasta la Asamblea de junio, clave para resolver una profunda incertidumbre institucional y política.
La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) definió hoy la nueva conformación de su Consejo Superior, el órgano que tendrá a su cargo las principales decisiones institucionales durante el próximo período. La jornada también dejó una nueva señal política en medio de la disputa por el Rectorado: la fórmula integrada por Miguel Cabrera y Virginia Abdala no logró incorporar representantes alineados con su espacio y ambos candidatos obtuvieron apenas dos votos al ser postulados para integrar el cuerpo.
Con los 13 decanos definidos en las elecciones del 14 de mayo, hoy se reunieron los colegios electorales para elegir a los consejeros superiores correspondientes a los estamentos docentes, estudiantes, egresados y no docentes. En la jornada se definieron a nueve representantes docentes, seis estudiantes, dos egresados y un no docente que completarán la integración del máximo órgano deliberativo y legislativo permanente de la UNT.
Dentro del estamento de profesores titulares fueron elegidos Oscar Flores, de la Facultad de Derecho; Alejandro Ríos, de Agronomía y Zootecnia; y Marcelo Medina, de Ciencias Económicas. Sin embargo, la elección dejó una situación llamativa: tanto Miguel Cabrera como Virginia Abdala fueron postulados -por separado- para ocupar un lugar en representación de ese claustro, aunque obtuvieron solamente dos votos cada uno. Los candidatos electos alcanzaron 24 votos.
El resultado fue leído dentro del oficialismo universitario como un nuevo revés político para la fórmula opositora en medio del conflicto abierto tras la suspensión judicial de la candidatura de Sergio Pagani para un nuevo mandato consecutivo.
Semana de definiciones
El Honorable Consejo Superior (HCS) es el órgano encargado de ejercer el gobierno, la administración general y el control de legitimidad de las decisiones tomadas dentro de la UNT. Con esta nueva integración, el cuerpo tendrá un rol central en los próximos días, en un escenario atravesado por la incertidumbre institucional y la expectativa por nuevas resoluciones judiciales.
Los nuevos consejeros superiores jurarán este viernes y, ese mismo día, deberán elegir junto a los 13 decanos a las autoridades provisorias que conducirán la Universidad desde el 29 de mayo hasta el 10 de junio, fecha prevista para la Asamblea Universitaria que deberá definir el binomio que quedará al frente del Rectorado.
La posibilidad de que la actual vicerrectora Mercedes Leal asuma transitoriamente la conducción de la UNT aparece como una de las alternativas con mayor consenso dentro del oficialismo, aunque la definición quedará en manos del nuevo Consejo Superior.
En paralelo, la fórmula Cabrera-Abdala volvió a recurrir a la Justicia Federal. A través de una nueva presentación judicial, reclamó ser proclamada como única fórmula habilitada para conducir la Universidad y pidió asumir el Rectorado este viernes. Además, denunciaron un supuesto incumplimiento de la medida cautelar que suspendió provisoriamente la candidatura de Sergio Pagani y solicitaron la revocación de resoluciones emitidas por la Junta Electoral y el Consejo Superior.