La UNT renovó su Consejo Superior con un revés para Cabrera y Abdala

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) definió hoy la nueva conformación de su Consejo Superior, el órgano que tendrá a su cargo las principales decisiones institucionales durante el próximo período. La jornada también dejó una nueva señal política en medio de la disputa por el Rectorado: la fórmula integrada por Miguel Cabrera y Virginia Abdala no logró incorporar representantes alineados con su espacio y ambos candidatos obtuvieron apenas dos votos al ser postulados para integrar el cuerpo.