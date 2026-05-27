Con algunas figuras entre algodones, Países Bajos confirmó sus convocados al Mundial 2026

Con Virgil van Dijk y Frenkie de Jong como los líderes futbolísticos del plantel, la principal novedad de la convocatoria radica en la fuerte apuesta del director técnico por incluir a varios futbolistas de renombre que arrastran una prolongada inactividad o complicaciones físicas de reciente data. Entre ellos se destaca Memphis Depay, delantero del Corinthians que viene de sumar sus primeros minutos de juego tras una dolencia, y el defensor del Arsenal, Jurriën Timber, quien no tiene rodaje oficial desde mediados de marzo. A este grupo de recuperados se añade Justin Kluivert, atacante del Bournemouth, que logró ingresar en el corte final tras dejar atrás una lesión de rodilla que lo mantuvo inactivo entre enero y mayo.