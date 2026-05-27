Con algunas figuras entre algodones, Países Bajos confirmó sus convocados al Mundial 2026
Virgil van Dijk y Frenkie de Jong comandarán la lista del seleccionado neerlandés para la gran cita de Norteamérica. El entrenador Ronald Koeman estiró la definición dos días más de lo previsto para incluir a Memphis Depay y Jurriën Timber, quienes llegan al límite desde lo físico.
Resumen para apurados
- Ronald Koeman definió la lista de 26 convocados de Países Bajos para el Mundial 2026 en Norteamérica, tras demorar el anuncio para evaluar físicamente a futbolistas clave.
- La nómina, liderada por Van Dijk y De Jong, sumó a Memphis Depay y Jurriën Timber pese a su inactividad. El seleccionado disputará amistosos previos ante Argelia y Uzbekistán.
- Esta apuesta física será determinante para el debut de la 'Naranja' ante Japón el 14 de junio, marcando el rumbo en un Grupo F que completan las selecciones de Suecia y Túnez.
Ronald Koeman dio a conocer la nómina definitiva de 26 futbolistas de Países Bajos para encarar el Mundial 2026, una publicación que se demoró 48 horas respecto a lo planeado debido a que el seleccionador optó por aguardar hasta el último instante para evaluar casos particulares.
Con Virgil van Dijk y Frenkie de Jong como los líderes futbolísticos del plantel, la principal novedad de la convocatoria radica en la fuerte apuesta del director técnico por incluir a varios futbolistas de renombre que arrastran una prolongada inactividad o complicaciones físicas de reciente data. Entre ellos se destaca Memphis Depay, delantero del Corinthians que viene de sumar sus primeros minutos de juego tras una dolencia, y el defensor del Arsenal, Jurriën Timber, quien no tiene rodaje oficial desde mediados de marzo. A este grupo de recuperados se añade Justin Kluivert, atacante del Bournemouth, que logró ingresar en el corte final tras dejar atrás una lesión de rodilla que lo mantuvo inactivo entre enero y mayo.
Antes de afrontar los compromisos oficiales, el seleccionado holandés disputará dos encuentros amistosos de preparación en suelo europeo, midiéndose ante Argelia el próximo 3 de junio y frente a Uzbekistán el 8 de junio. Estos ensayos servirán para delinear el equipo titular que hará su debut absoluto en el torneo el 14 de junio frente a Japón, marcando el inicio de su participación dentro del Grupo F, que completarán enfrentando a las selecciones de Suecia y Túnez.
La lista completa:
Arqueros: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion).
Defensas: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter de Milán), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur),
Mediocampistas: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Tijjani Reijnders (Manchester City), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique de Marsella), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)
Delanteros: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (AS Roma), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax).