Cuál es el mes con más cumpleaños en Argentina y por qué hay fechas en las que casi no nacen bebés

La paradoja del cumpleaños y las fechas menos frecuentes para nacer

Uno de los conceptos que suele aparecer asociado a este fenómeno es la llamada “Paradoja del cumpleaños”. Se trata de una teoría matemática que sostiene que, en un grupo relativamente pequeño de personas, las probabilidades de compartir fecha de nacimiento son mucho más altas de lo que intuitivamente se cree.