Aumentan los casos de bronquiolitis e influenza en Tucumán, aunque Salud asegura que la situación está controlada

En paralelo, el ministro alertó sobre el incremento de enfermedades respiratorias vinculadas a influenza. “Con gripe, enfermedad tipo influenza, sí hay un aumento de casos, sin saturación de guardias ni de terapias intensivas”, afirmó. En ese contexto, recordó que la campaña de vacunación antigripal continúa dirigida a mayores de 65 años, personas con enfermedades de base, embarazadas y niños de entre 6 y 24 meses.