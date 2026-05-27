ARCA devuelve plata a monotributistas: quiénes pueden recibir el reintegro automático en 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene vigente el esquema de incentivos destinado a los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo). Este mecanismo consiste en la devolución de una porción de las obligaciones mensuales abonadas por aquellos usuarios que cumplen con una conducta fiscal regular. El reintegro se ejecuta de manera automática bajo condiciones específicas, sin requerir la presentación de formularios adicionales por parte del ciudadano.