El Gobierno analiza eliminar el monotributo y bajar el piso de Ganancias: cómo sería la reforma tributaria que negocia con empresarios

El Gobierno nacional avanza en el diseño de una reforma tributaria y laboral integral que impactará en monotributistas, autónomos, trabajadores en relación de dependencia y empresas. En una serie de reuniones con empresarios, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó un esquema que apunta a simplificar el sistema impositivo, reducir cargas laborales y promover el empleo formal.