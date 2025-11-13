Secciones
El Gobierno analiza eliminar el monotributo y bajar el piso de Ganancias: cómo sería la reforma tributaria que negocia con empresarios

La Casa Rosada evalúa cambios estructurales en monotributo, autónomos y el Impuesto a las Ganancias. Además, propone reducir las contribuciones patronales para fomentar el empleo formal.

Hace 16 Min

El Gobierno nacional avanza en el diseño de una reforma tributaria y laboral integral que impactará en monotributistas, autónomos, trabajadores en relación de dependencia y empresas. En una serie de reuniones con empresarios, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó un esquema que apunta a simplificar el sistema impositivo, reducir cargas laborales y promover el empleo formal.

La propuesta forma parte del documento oficial “Una reforma para formalizar la economía, impulsar el mercado de capitales y resolver la sustentabilidad previsional”, donde se plantean modificaciones a la Ley de Procedimiento Tributario y a la Ley de Seguridad Social.

Fin del monotributo: cómo sería la transición hacia el régimen de autónomos

Uno de los puntos que más impacto generaría es la eliminación del monotributo, que actualmente incluye a unos 3 millones de contribuyentes. Según el borrador que circula en despachos oficiales, el Ejecutivo propone que este universo migre hacia un nuevo régimen de autónomos, una recomendación que el FMI sostiene desde hace años.

La medida busca:

“Blanquear” la actividad económica de cuentapropistas.

Unificar regímenes y simplificar el sistema tributario.

Reducir la informalidad creciente en sectores profesionales y de servicios.

Autónomos: cambios en la escala y nuevas deducciones

El régimen de autónomos también sería reformulado. Actualmente, las cuotas mensuales oscilan entre $50.000 y $700.000. La propuesta oficial prevé:

Una nueva escala que iría de $100.000 a $500.000, según categoría.

Incorporación de deducciones de gastos personales, como servicios, equipamiento o alquiler.

Un nuevo umbral de tributación para IVA, equivalente a los ingresos de la Categoría F del monotributo (unos $3 millones mensuales).

Impuesto a las Ganancias: baja del piso y nuevo mínimo unificado

El Gobierno también busca modificar el Impuesto a las Ganancias, que hoy pagan 737.584 trabajadores y jubilados.

La propuesta fija un mínimo no imponible unificado equivalente a un salario promedio proyectado de $1,7 millones para 2025.

Esto significa que:

Un trabajador soltero sin hijos comenzaría a pagar Ganancias con un salario bruto de $2.843.180 (aprox. $2.360.180 netos).

Se mantendría la escala progresiva de 5% a 35%.

Se fijaría un límite máximo de deducciones de $5 millones, que incluirá vivienda, movilidad, educación, salud y seguros.

Aportes obligatorios (PAMI, obra social y ANSES) quedarán sin tope.

Menos contribuciones patronales para nuevos empleos

Para estimular la creación de empleo formal, el Gobierno plantea una reducción de cargas sociales:

Las empresas que contraten trabajadores con más de seis meses de desempleo o provenientes del monotributo podrán reducir sus contribuciones.

Las cargas patronales bajarían de 25,5% a 17%.

Los aportes de los empleados pasarían de 17% a 13%.

Según Economía, este esquema busca incentivar la incorporación de trabajadores sin registro y mejorar las condiciones del mercado laboral privado.

Reforma laboral: blanqueo a costo cero y cambios en reglas de empleo

En paralelo, el Ministerio de Capital Humano trabaja en un paquete de reformas laborales que podría enviarse al Congreso en sesiones extraordinarias. Entre los puntos en discusión figuran:

Nueva definición de salario dinámico.

Cambios en la jornada laboral.

Flexibilización de la contratación.

Un blanqueo “a costo cero” para empleadores que regularicen trabajadores no registrados.

Desde el Gobierno aseguran que no habrá tope a las indemnizaciones, una medida que quedó descartada pese a las presiones de algunos sectores empresariales.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, coordina los equipos técnicos que ajustan los detalles finales de la propuesta.

Un rediseño profundo del sistema tributario y laboral

Si la reforma avanza, Argentina podría enfrentar uno de los cambios más amplios del sistema impositivo en décadas. La eliminación del monotributo, la flexibilización laboral, la baja de aportes y la redefinición del Impuesto a las Ganancias configuran un nuevo mapa económico cuyo impacto se sentirá en trabajadores, empresas y profesionales independientes.

