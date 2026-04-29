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Premios Gardel 2026: conocé la lista completa de los nominados

Los artistas que competirán por el mayor reconocimiento a lo mejor de la música nacional.

DIVERTIDA. Lali ganó en todas las categorías en las que estaba postulada en la edición 2025. DIVERTIDA. Lali ganó en todas las categorías en las que estaba postulada en la edición 2025.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Se anunciaron los nominados a los Premios Gardel 2026, cuya gala será el 26 de mayo. Figuras como Lali, Cazzu y Milo J lideran las 53 categorías a lo mejor de la música argentina.
  • Tras una edición 2025 dominada por Lali, la nueva lista incluye 53 ternas. El proceso destaca el auge de géneros urbanos y colaboraciones históricas como la de Charly García y Sting.
  • La premiación consolida la vigencia de leyendas y el ascenso de nuevos talentos. Es el evento clave para medir el impacto cultural y la proyección global de la industria local.
Resumen generado con IA

Se conoció quiénes son los nominados, en todas las categorías, a Los Premios Gardel 2026. Sobresalen entre ellos nombres como el de Lali, Cazzu y Milo J, entre otros artistas nacionales.

La gala de entrega de premios se llevará a cabo el martes 26 de mayo y este año los galardones cuentan con 53 categorías que premiarán lo mejor de la música nacional y sus diferentes estilos.

A continuación, los nominados:

Álbum del año

Latinaje - Cazzu

No vayas a atender cuando el demonio llama - Lali

La Vida Era Más Corta - Milo J

Cuerpos, vol.1 -Babasónicos

Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi

Canción del año

“Advertencia” - Babasónicos

“Niño” - Milo J

“Mejor que vos” - Lali & Miranda!

“Con Otra” - Cazzu

“Favorita” - Angela Torres

“El gordo” - Marilina Bertoldi

“Querida Yo” - Yami Safdie, Camilo

“Fresh”- Trueno

“#Tetas” - Ca7riel & Paco Amoroso

Grabación del año

“In the City” - Charly García, Sting

“Niño” - Milo J

“Mejor que vos” - Lali & Miranda!

Mejor álbum artista rock

Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi

El retorno - Santiago Motorizado

El (in) Correcto Uso de la Metáfora - Richard Coleman

Continhuará - Fernando Ruiz Díaz

Novela - Fito Paez

Mejor álbum artista pop

Cuerpo - Olivia Wald

Detalles - Zoe Gotusso

Mi Norte & Mi Sur - Diego Torres

No vayas a atender cuando el demonio llama - Lali

No me olvides - Angela Torres

El Verdadero - Juan Ingaramo

Perfectas - Emilia

Mejor álbum conceptual

Tucumano Soy - Juan Falú

La Vida Era Más Corta - Milo J

Sandro Así - Ariel Ardit

Mejor álbum pop/rock

Polvo de estrellas - Turf

El regreso - Tan Biónica

Los lobos - Estelares

Ya no estoy aquí - Rayos Láser

Alter Ego - Silvestre y la Naranja

Mejor álbum en vivo

Juegue Kuelge - El Kuelgue

Hilda canta Charly 2 (En vivo) - Hilda Lizarazu

Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena - Nonpalidece

Conociendo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) - Conociendo Rusia

Trueno - Red Bull Symphonic- Trueno

Signos 25 años Vivo - Los Nocheros

En vivo Vol. I - Cindy Cats

Escena en vivo - Cruzando el charco

Mejor álbum grupo rock

Divididos - Divididos

Artificios - Indios

A tres días de la Tierra - Eruca Sativa

El club de la pelea I - Airbag

Cuerpos, Vol. I - Babasónicos

Él mató a un policía motorizado Sesión 20 aniversario - Él mató a un policía motorizado

Mejor álbum grupo pop

Nuevo Hotel Miranda! - Miranda!

Vandalos - Bándalos Chinos

4EVER - K4OS

Mejor álbum pop alternativo

Mi año gótico - Emmanuel Horvilleur

Hotcore - Taichu

En el ciber - Benito Cerati

Papota - CA7RIEL & Paco Amoroso

Tanya - Juana Rozas

Mejor álbum rock alternativo

Exultante - Carca

Ceremonia - 1915

Instantáneo - Viva elástico

Quiero que lo yo te diga sea un arma en tu arsenal - Winona Riders

Mejor álbum rock pesado

Vive - Claudo Marciello

Legado - A.N.I.M.A.L

Alto viaje - Corvex

Mejor álbum urbano

Gotti B - Tiago PZK

Quimera - María Becerra

166 (Deluxe) retirada - Milo J

Saturación pop - YSY A

Lamba - FMK

Mejor canción de pop

“Perfecto final” - Conociendo Rusia, Nathy Peluso

“Día del amigo” - CA7RIEL & Paco Amoroso

“El ritmo” - Bandalos chinos

“Favorita” - Angela Torres

“Me gusta” - Miranda!, TINI

“Mejor que vos” - Miranda!, Lali

Mejor canción de rock

“El gordo” - Marilina Bertoldi

“In the City” - Charly García & Sting

“Volarte” - Eruca Sativa

“Pensando en ella” - Dante Spinetta

“Advertencia” - Babasónicos

“Aliados en un viaje” - Divididos

Mejor canción pop rock

“33″ - Lali, Dillom

“#Tetas” - CA7RIEL & Paco Amoroso

“Barry Lindo” - El Kuelgue

“Tus cosas (ft. Airbag)” - Tan Bionica

“Desastres fabulosos” - Conociendo Rusia, Jorge Drexler

Mejor colaboración

“Loco un poco” - Turf, Lali

“Tu misterioso alguien” - Luck Ra, Miranda!

“Campera de cuero” - Los Tabaleros, Las pastillas del abuelo

“Jangadero” - Milo J, Mercedes Sosa

“Mi vida” - Tan Bionica, Andrés Calamaro

“In the City” - Charly García, Sting

“Mejor que vos” - Miranda!, Lali

“Daddy Yankee: BZRP Music Sessions Vol. 0/66 - Bizarrap, Daddy Yankee

“Me gusta” - Miranda!, TINI

“Me contó un pajarito” - Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas

Mejor nuevo artista

María Wolff

Blair

Little Boogie & Stereo

Cindy Cats

Tuli

La Ferni

Sofía de Ciervo

Mía Folino

Las Tussi

Chechi de Marcos

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