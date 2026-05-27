Premios Gardel 2026: Milo J arrasó con 13 premios y se quedó con el Oro

La edición 2026 de los Premios Gardel tuvo un claro protagonista: Milo J. El artista se convirtió en el gran ganador de la noche al obtener 13 estatuillas durante la ceremonia organizada por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), realizada en el Teatro Coliseo.
Entre los reconocimientos más importantes, el músico se llevó el Gardel de Oro, además de los premios a Mejor Álbum por La vida era más corta y Mejor Canción por Niño. La gala principal fue transmitida en exclusiva por TNT y HBO Max y reunió a algunas de las figuras más importantes de la música argentina.
Los Nocheros recibieron el Premio a la Trayectoria
Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue el homenaje a Los Nocheros, quienes recibieron el Premio Gardel a la Trayectoria por sus 40 años de carrera.
El histórico grupo salteño fue reconocido por su aporte a la música popular argentina y por convertirse en una de las bandas más representativas y convocantes del folclore nacional contemporáneo.
Todos los premios que ganó Milo J en los Gardel 2026
Además de las categorías principales, Milo J sumó importantes reconocimientos durante la entrega realizada por la tarde. Entre ellos se destacaron Mejor Canción de Folklore por Niño, Ingeniería de Grabación por La vida era más corta, Mejor Canción de Autor por Luciérnagas junto a Silvio Rodríguez, Mejor Canción de Hip Hop/Rap por Gil junto a Trueno, Mejor Canción Urbana por Olimpo y Mejor Colaboración Urbana también por Gil.
La ceremonia también premió a otros artistas y producciones destacadas de la escena nacional. Juana Molina ganó en la categoría Mejor Arte por Doga, mientras que Peces Raros obtuvo el reconocimiento a Mejor Álbum de Música Electrónica por Spotify Session.
En folklore alternativo fue distinguida Flor Paz por 89, y Magdalena Fleitas ganó el premio a Mejor Álbum Infantil con Mardearena - Nanas y Arrullos.
Los otros artistas premiados de la noche
Entre los galardonados también aparecieron Pipi Piazzolla, quien obtuvo el premio a Mejor Álbum Instrumental por Solo, y Mercedes Sosa, reconocida en Mejor Colección de Catálogo por Suiza 1980.
En cuarteto, el premio fue para Luck Ra y Miranda! por Tu misterioso alguien. En tropical/cumbia, Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave y Un Poco de Ruido fueron premiados por Si no es muy tarde - Versión Cumbia.
También fueron distinguidos La Delio Valdez, Ca7riel & Paco Amoroso, Mex Urtizberea y la Orquesta de Tango de la EMPA, en distintas categorías vinculadas al tango, folklore y música en vivo.