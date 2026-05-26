Barrio 20 de Junio: El nuevo pozo de agua potable está en la etapa final

Sociedad Aguas del Tucumán dio a conocer que continúa trabajando en el nuevo pozo de agua potable para el barrio 20 de Junio, obra que se encuentra en su etapa final.
Actualmente, resta completar las tareas de electrificación necesarias para su puesta en funcionamiento. Dichos trabajos presentan demoras debido a que la empresa EDET aún no finalizó las intervenciones correspondientes.
Una vez concluidas estas tareas eléctricas, la perforación entrará en funcionamiento y permitirá mejorar significativamente el servicio, resolviendo el faltante de agua que afecta a los vecinos de la zona.
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