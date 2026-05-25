Harán castraciones gratuitas de mascotas en las inmediaciones del Hospital Obarrio

La atención se realizará a partir del martes 26 de mayo y hasta el viernes 29, por lo que los vecinos tendrán cuatro días para castrar a sus animales de compañía. Quienes lleven animales que cumplan las condiciones para la castración, podrán hacerlo también el martes por orden de llegada. De lo contrario, los dueños podrán acercarse a partir del martes a las 8 a consultar y solicitar un turno para los demás días de la semana.