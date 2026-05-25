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Harán castraciones gratuitas de mascotas en las inmediaciones del Hospital Obarrio

Los animales que hayan cumplido con el ayuno previo podrán ser castrados desde el martes, según el orden de llegada.

Harán castraciones gratuitas de mascotas en las inmediaciones del Hospital Obarrio
Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de Tucumán realizará castraciones gratuitas de mascotas del 26 al 29 de mayo cerca del Hospital Obarrio para controlar la población y mejorar la salud animal.
  • Los móviles atenderán por orden de llegada en Alberdi Norte y Santa Teresita. Se exige ayuno de 12 horas para cirugía, y también se aplicarán vacunas antirrábicas sin turno.
  • Esta campaña busca reducir el abandono, evitar la reproducción no deseada y prevenir enfermedades graves en perros y gatos, mejorando la convivencia en la comunidad tucumana.
Resumen generado con IA

La esterilización es importante para mejorar la calidad de vida de de las mascotas y de sus dueños. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán compartió el cronograma con las visitas que harán los móviles de castración esta semana a los barrios de la capital. Quienes tengan perros y gatos podrán concurrir con sus animales para practicar una intervención de forma gratuita.

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La castración es importante porque mejora el carácter y evita que los animales peleen con otros. Al cortar los períodos de celo, disminuye el riesgo de que se extravíen y tengan accidentes. En cuanto a la salud, la esterilización previene la aparición de tumores mamarios e infecciones uterinas en hembras, y de tumores testiculares y enfermedades prostáticas en machos.

Cronograma de castraciones gratuitas en Tucumán

Esta semana, personal de la Dirección de Población Animal, que coordina el programa, brindará las prestaciones gratuitas en dos barrios cercanos al Hospital Obarrio. Estos serán los barrios Ampliación Alberdi Norte y Santa Teresita. En el primer caso, el móvil estará presente en la Fundación Creando Sonrisas en Colombia 1600. En el segundo, en la Asociación Civil Unidos Somos Más, en Silvano Bores 1272.

La atención se realizará a partir del martes 26 de mayo y hasta el viernes 29, por lo que los vecinos tendrán cuatro días para castrar a sus animales de compañía. Quienes lleven animales que cumplan las condiciones para la castración, podrán hacerlo también el martes por orden de llegada. De lo contrario, los dueños podrán acercarse a partir del martes a las 8 a consultar y solicitar un turno para los demás días de la semana.

Además de esterilizaciones, se aplicará vacunación antirrábica y desparasitación, que previenen complicaciones en el organismo tanto de perros como gatos. Estas prestaciones se brindarán por orden de llegada, sin turno previo. Los operativos se suspenderán en caso de lluvia.

  • Los animales deben tener un ayuno (sin alimentos sólidos ni líquidos) de al menos 12 horas antes de la cirugía. Es decir, si la operación es a las 10, no pueden ingerir nada desde las 22 del día anterior.

La castración está destinada a perros y gatos hembras a partir de los seis meses de edad y a machos mayores de ocho meses. No se realizarán cirugías a hembras que estén en celo o en estado de preñez.

Utilizar correa y collar en el caso de los perros, y para trasladar gatos utilizar jaula transportadora, caja con respiradero, bolso con cierre o canasto cerrado, para prevenir que se estresen o se asusten y escapen.

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