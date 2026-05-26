La Dirección de Innovación capacita a Rentas en IA aplicada a la gestión documental pública

El funcionario señaló además que Rentas atraviesa desde hace años un proceso de modernización y digitalización de trámites y servicios, lo que permitió agilizar la atención y optimizar recursos. “Lo que nosotros queremos ahora es darle una vueltita más a esa rosca, a esos tornillos, esos ajustes, para hacer un poco más rápida la gestión de cada empleado público”, expresó.