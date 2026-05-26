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La Dirección de Innovación capacita a Rentas en IA aplicada a la gestión documental pública

La formación aborda el uso responsable y eficiente de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito público. Será dictada por la Mg. Ing. Diana Solórzano y la Abog. Gabriela Rolandi.

La capacitación que será dictada por la Mg. Ing. Diana Solórzano y la Abog. Gabriela Rolandi, y forma parte de acciones para incorporar herramientas tecnológicas que permitan mejorar la eficiencia y agilizar las tareas diarias de la administración pública.
La capacitación que será dictada por la Mg. Ing. Diana Solórzano y la Abog. Gabriela Rolandi, y forma parte de acciones para incorporar herramientas tecnológicas que permitan mejorar la eficiencia y agilizar las tareas diarias de la administración pública.
Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • El Ministerio de Economía de Tucumán capacita en inteligencia artificial al personal de Rentas para optimizar la gestión pública y modernizar los procesos administrativos.
  • Dictado por especialistas, el curso aborda el uso ético de IA generativa y la seguridad de datos, complementando previas capacitaciones dictadas a 450 agentes estatales.
  • Se espera que la integración de IA agilice los trámites de los ciudadanos y establezca un estándar de uso ético y seguro de la tecnología en la administración pública.
Resumen generado con IA

Con el objetivo de seguir fortaleciendo la modernización del Estado y optimizar los procesos administrativos, la Dirección General de Innovación y Desarrollo Digital del Ministerio de Economía y Producción llevará adelante el curso “Inteligencia Artificial aplicada a la gestión documental pública”, destinado a empleados de la Dirección General de Rentas.

La capacitación que será dictada por la Mg. Ing. Diana Solórzano y la Abog. Gabriela Rolandi, y forma parte de acciones para incorporar herramientas tecnológicas que permitan mejorar la eficiencia y agilizar las tareas diarias de la administración pública.

Sobre esta iniciativa, Pablo Balceda, director general de Innovación y Desarrollo Digital del Ministerio de Economía, explicó que la propuesta “es generalizada, pero especial para la gente de esta dirección que hace trabajos de recaudación, trabajos de impositiva y trabajo de abogados”. En ese sentido, remarcó que el contenido fue orientado especialmente hacia las tareas específicas que se desarrollan en Rentas.

Asimismo, Balceda destacó que desde el área vienen impulsando distintas capacitaciones vinculadas a inteligencia artificial en organismos estatales. “Ya capacitamos 300 agentes el año pasado de distintos organismos del Estado, y ahora ya 150 en la Secretaría de Hacienda”, indicó.

El funcionario señaló además que Rentas atraviesa desde hace años un proceso de modernización y digitalización de trámites y servicios, lo que permitió agilizar la atención y optimizar recursos. “Lo que nosotros queremos ahora es darle una vueltita más a esa rosca, a esos tornillos, esos ajustes, para hacer un poco más rápida la gestión de cada empleado público”, expresó.

En esa línea, sostuvo que la inteligencia artificial “potencia al ser humano en general” y que aplicada correctamente puede contribuir a acelerar las tareas diarias y mejorar el servicio brindado a los tucumanos.

Por su parte, Diana Solórzano explicó que la capacitación busca introducir a los agentes públicos en el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa y mostrar ejemplos concretos de implementación dentro de organismos estatales para lograr “mayor efectividad y mayor eficiencia”.

Durante el curso se abordarán conceptos vinculados a inteligencia artificial generativa y el funcionamiento de plataformas como ChatGPT, Gemini y Claude, además de contenidos relacionados con ingeniería de prompt, creación de asistentes virtuales y diseño responsable de soluciones basadas en IA.

“Creemos que es fundamental que todos los agentes de la provincia comiencen a utilizar de una manera responsable esta herramienta, que es muy poderosa”, afirmó Solórzano.

Además, remarcó que uno de los principales ejes será el uso ético y seguro de la inteligencia artificial, especialmente en organismos que manejan información sensible. “Vamos a hablar de qué pasa con el uso de los datos y del secreto fiscal. También vamos a hablar del anonimato, de los sesgos y las alucinaciones”, señaló.

Finalmente, subrayó que más allá de las capacidades de estas tecnologías, “la responsabilidad final siempre va a estar en el agente, en la persona antes de emitir cualquier documento hacia afuera”, por lo que se hará especial hincapié en el uso responsable y ético de estas herramientas digitales.

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