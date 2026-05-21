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Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 22 de mayo

Conocé el pronóstico completo del Servicio Meteorológico Nacional.

EN LAS CALLES. Los tucumanos padecen el frío a un mes de la llegada del invierno. LA GACETA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
EN LAS CALLES. Los tucumanos padecen el frío a un mes de la llegada del invierno. LA GACETA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronostica para este viernes 22 de mayo en Tucumán una jornada fría y nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 5°C de mínima y los 14°C de máxima.
  • El otoño continúa con días frescos; se prevé neblina matinal, vientos leves rotando al norte por la tarde, 72% de humedad y nula probabilidad de lluvias durante todo el día.
  • El descenso térmico consolida el clima otoñal previo al invierno, obligando a los tucumanos a prepararse para mañanas muy frías y posibles cambios climáticos en la región.
Resumen generado con IA

El otoño sigue mostrando jornadas frescas y con nubosidad en Tucumán. Para este viernes 22 de mayo, el pronóstico anticipa una mañana con neblina, temperaturas bajas y cielo parcialmente nublado hacia la tarde.

De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 5°C, mientras que la máxima alcanzará los 14°C.

El pronóstico del clima

El reporte meteorológico indica que durante la madrugada y la mañana predominará la neblina, con baja intensidad de viento y escasa variación térmica.

Hacia la tarde se espera un cielo parcialmente nublado, mientras que por la noche las condiciones pasarán a mayormente nublado.

Además, no se prevén precipitaciones durante toda la jornada, ya que la probabilidad de lluvias se mantiene en 0%.

Vientos leves y buena visibilidad

Los vientos serán leves durante gran parte del día. Por la mañana soplarán desde el sector sudoeste entre 0 y 2 km/h, mientras que por la tarde rotarán al norte con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

La humedad se ubica en torno al 72%, con una visibilidad de 8 kilómetros, según la última actualización del organismo meteorológico.

El sol saldrá a las 7:56 y se pondrá a las 18:38 en la capital tucumana.

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