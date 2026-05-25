Birra Fest 2026: fecha confirmada para el festival tucumano de la música y la cerveza

La organización del Birra Fest acaba de anunciar la fecha para su séptima edición. Como cada año desde 2019, el parque Avellaneda será sede de la convocatoria que reunirá a cientos de personas, familias incluídas, para pasar un buen fin de semana. La producción artesanal tucumana será la anfitriona una vez más. El objetivo del evento es dar a conocer y promover el consumo de la cerveza artesanal que se produce en Tucumán.