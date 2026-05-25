Birra Fest 2026: fecha confirmada para el festival tucumano de la música y la cerveza

Resumen para apurados
- El 30 y 31 de mayo se realizará la séptima edición del Birra Fest en el parque Avellaneda de Tucumán, un evento gratuito para promover el consumo de cerveza artesanal local.
- El festival contará con 13 bandas en vivo y stands gastronómicos. Previamente, se realizó un tour cervecero gratuito donde vecinos conocieron el proceso productivo de las fábricas.
- El evento busca impulsar la articulación público-privada para favorecer el crecimiento económico de Tucumán y consolidar un sector que genera empleo y revaloriza la región.
La organización del Birra Fest acaba de anunciar la fecha para su séptima edición. Como cada año desde 2019, el parque Avellaneda será sede de la convocatoria que reunirá a cientos de personas, familias incluídas, para pasar un buen fin de semana. La producción artesanal tucumana será la anfitriona una vez más. El objetivo del evento es dar a conocer y promover el consumo de la cerveza artesanal que se produce en Tucumán.
Este año, el Birra Fest se realizará en dos días con la participación de más de una decena de bandas y solistas que musicalizarán las tardes en la primera cuadra de la calle Asunción. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán busca también impulsar espacios de articulación entre el sector público y el privado para favorecer el crecimiento económico local.
Birra Fest 2026: fechas, horario y cartelera
El Birra Fest 2026 está más cerca de lo que se esperaba. Se celebrará en el parque Avellaneda el próximo fin de semana, el sábado 30 y domingo 31 de mayo. El cierre del mes estará atravesado por un evento cultural a lo grande que contará con 13 números musicales entre los dos días.
El sábado 30 están confirmadas las presentaciones de Los Mellizos Díaz, La Belisario, Luu Marcello, Martu Bongiovanni, Nacho Cuellar y Cleveland. El domingo 31 musicalizarán la tarde La Tecla, Las 4 Cuerdas, Va Con Vos, Mientras El Lobo, Ri7ual Persa, Utópico Amanecer y Thiago Santucho.
La entrada será libre y gratuita. Los participantes podrán recorrer el paseo de stands gastronómicos que se instalará sobre el parque. Habrá barras y stands de diferentes cervecerías y la pista de baile será sobre la calle Asunción.
La previa del Birra Fest 2026
Las cervecerías vienen calentando motores junto a los tucumanos. Por eso este fin de semana se organizó un Tour Cervecero con traslado gratuito, visitas guiadas y degustaciones en las fábricas Walnuss y Beet de cerveza artesanal. El viernes 22 y sábado 23, 90 personas pudieron conocer el proceso productivo de la cerveza en Tucumán.
El recorrido fue organizado “para que los vecinos puedan conocer la cultura cervecera desde adentro”, señaló Carolina Oliver, directora de Relaciones Institucionales de la Municipalidad. Natalia Scaravilli, socia de la Cervecería Beet, destacó que el sector genera empleo en la provincia y revaloriza la producción de cerveza artesanal tucumana.