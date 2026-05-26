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Scaloni habló sobre la lesión de Messi: “Las primeras noticias no son tan malas”

El entrenador de la Selección confirmó que el cuerpo técnico advirtió rápidamente que Lionel Messi no estaba bien físicamente durante el último partido de Inter Miami y pidió esperar la evolución del capitán.

Lionel Scaloni, DT de la Selección, habló sobre la lesión de Messi.
Lionel Scaloni, DT de la Selección, habló sobre la lesión de Messi. Foto tomada de Olé.
Hace 2 Hs

Lionel Scaloni se refirió este lunes a la situación física de Lionel Messi y llevó algo de tranquilidad, aunque también reconoció preocupación por la molestia muscular que sufrió el capitán argentino.

“Lo vimos en el predio el partido y nos dimos cuenta de que no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas”, explicó el entrenador de la Selección en una entrevista con DS Sports.

De todas maneras, Scaloni dejó en claro que el cuerpo técnico hubiese preferido evitar cualquier inconveniente físico a pocos días del inicio del Mundial 2026.

“Lógicamente preferiríamos que no le hubiese pasado nada, pero ahora hay que esperar su evolución”, agregó.

El entrenador también reconoció preocupación por la cantidad de futbolistas que llegan con molestias físicas a la recta final previa a la Copa del Mundo. “La mayoría de jugadores que tuvieron problemas no están del todo recuperados y la meta nuestra es que lleguen todos lo mejor posible”, aseguró.

Entre los casos que siguen de cerca en el cuerpo técnico aparecen Cristian Romero, quien llega sin demasiado rodaje tras sufrir una distensión en el ligamento colateral de la rodilla derecha, además de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, ambos afectados por desgarros que los dejaron afuera del cierre de temporada en sus clubes.

En paralelo, Scaloni confirmó una lista ampliada de 30 futbolistas para los amistosos ante Honduras e Islandia, programados para el 6 y 9 de junio. Allí tendrán la posibilidad de mostrarse futbolistas como Agustín Giay, Tomás Aranda, Santiago Beltrán y Nicolás Capaldo.

“Son chicos que pensamos que pueden estar, incluso en la lista de 26. Sin dudas, más allá de que sean chicos jóvenes, nosotros lo hacemos pensando en que puedan aportar si pasara algo una vez cerrada la convocatoria”, explicó el entrenador campeón del mundo.

Distinta es la situación de Simón Escobar, Ignacio Ovando y Joaquín Freitas. Aunque fueron convocados por primera vez a la Selección Mayor para participar de la gira, no integran la prelista de 55 jugadores y ya no tienen posibilidades de disputar el Mundial.

La Selección tendrá tiempo hasta el 31 de mayo para entregar oficialmente la nómina definitiva de 26 futbolistas que defenderán el título en Estados Unidos, México y Canadá.

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