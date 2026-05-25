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Qué tiene Lionel Messi: los resultados de los primeros estudios llevaron algo de tranquilidad a Scaloni

Tras salir lesionado en Inter Miami, el capitán fue evaluado y no tendría una lesión muscular grave.

DIFÍCIL. Messi había salido lesionado este domingo en el duelo contra Philadelphia Unión y había encendido las alarmas.
DIFÍCIL. Messi había salido lesionado este domingo en el duelo contra Philadelphia Unión y había encendido las alarmas.
Bruno Farano
Por Bruno Farano Hace 52 Min

Resumen para apurados

  • Los estudios médicos a Lionel Messi este lunes descartaron una lesión grave tras retirarse con molestias el domingo en EE.UU., aliviando al cuerpo técnico de la Selección.
  • El capitán de Inter Miami encendió las alarmas al pedir el cambio a los 28 minutos del segundo tiempo ante Philadelphia Union por una molestia en su pierna izquierda.
  • El diagnóstico permite mantener el plan de Scaloni para que Messi se sume el 1 de junio a las prácticas en EE.UU. y dispute los amistosos previos al Mundial 2026.
Resumen generado con IA

La imagen había sido demasiado fuerte como para no generar preocupación. Lionel Messi frenándose en plena jugada, caminando con gesto serio hacia el banco y dejando la cancha antes del final en el frenético 6 a 4 de Inter Miami sobre Philadelphia Union había encendido alarmas inevitables en la selección argentina. Sobre todo porque el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y cualquier molestia física de Messi se multiplica automáticamente en angustia nacional.

Sin embargo, esta vez las noticias trajeron alivio. Los estudios médicos realizados este lunes descartaron una lesión de gravedad en la pierna izquierda del capitán argentino. La molestia muscular existe, claro, pero en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni entienden que no debería alterar la planificación rumbo a la Copa del Mundo.

La idea sigue siendo exactamente la misma; que Messi viaje normalmente a Estados Unidos y se incorpore el 1 de junio a los entrenamientos junto al resto del plantel.

La escena del domingo había dejado demasiadas dudas. A los 28 minutos del segundo tiempo, después de varios piques intensos y de un partido jugado a una velocidad absurda, Messi sintió un tirón en la zona posterior de la pierna izquierda. Intentó seguir unos instantes más, pero rápidamente entendió que no tenía sentido arriesgar. Pidió el cambio y se fue directamente al vestuario del Chase Stadium.

Ni siquiera el propio Ángel Guillermo Hoyos había logrado llevar demasiada tranquilidad en conferencia de prensa. El DT había hablado de “fatiga”, del desgaste físico y del estado pesado del campo, aunque había evitado dar demasiadas precisiones. Y cuando eso pasa alrededor de Messi, el silencio suele generar más preocupación que calma. Por eso los estudios eran tan importantes.

La planificación que tiene prevista Scaloni no debería alterarse

Finalmente, el diagnóstico bajó considerablemente la tensión en Ezeiza. La molestia no reviste gravedad y, salvo un imprevisto de último momento, el capitán llegará sin inconvenientes al inicio de la preparación mundialista.

Mientras tanto, Scaloni empezará esta semana a trabajar con un grupo reducido de futbolistas en el predio de AFA antes de viajar rumbo a Estados Unidos. Allí, Argentina disputará dos amistosos previos al Mundial: el 6 de junio frente a Honduras y el 9 contra Islandia.

La verdadera cuenta regresiva, igual, apunta al 16 de junio. Ese día, en Kansas, Argentina debutará frente a Argelia con la ilusión de defender el título mundial conseguido en Qatar 2022. Y aunque todavía faltan algunos días, en el mundo albiceleste ya aprendieron algo: cada vez que Messi se toca una pierna, el país entero deja de respirar por un rato.

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