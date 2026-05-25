Qué tiene Lionel Messi: los resultados de los primeros estudios llevaron algo de tranquilidad a Scaloni

La imagen había sido demasiado fuerte como para no generar preocupación. Lionel Messi frenándose en plena jugada, caminando con gesto serio hacia el banco y dejando la cancha antes del final en el frenético 6 a 4 de Inter Miami sobre Philadelphia Union había encendido alarmas inevitables en la selección argentina. Sobre todo porque el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y cualquier molestia física de Messi se multiplica automáticamente en angustia nacional.