Las reservas del Banco Central superaron los U$S 47.000 millones y marcaron un récord desde 2019

Con el ingreso de esos fondos frescos, las reservas del organismo monetario cerraron la jornada en U$S 47.908 millones, tras registrar un incremento diario de U$S 1.105 millones. Se trata de la cifra más elevada desde mediados de octubre de 2019 y superó incluso el máximo alcanzado durante la gestión de Javier Milei, cuando en febrero las reservas habían llegado a U$S 46.905 millones.