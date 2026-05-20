El Banco Central hizo una de las mayores compras de dólares del año y ya acumula U$S 8.700 millones en reservas

El Banco Central concretó este miércoles una de las compras de dólares más importantes de 2026 y reforzó así el proceso de acumulación de reservas internacionales en medio del mayor ingreso de divisas provenientes del sector agroexportador. La autoridad monetaria adquirió U$S 328 millones durante la jornada, una cifra que representó cerca del 70% de los U$S 482 millones operados en el mercado cambiario.