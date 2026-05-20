Secciones
EconomíaNoticias económicas

El Banco Central hizo una de las mayores compras de dólares del año y ya acumula U$S 8.700 millones en reservas

La entidad adquirió este miércoles U$S 328 millones, equivalente a casi el 70% del volumen operado en el mercado. En el sector destacan el mayor ingreso de divisas del agro.

RESERVAS. El BCRA extendió la racha compradora.
RESERVAS. El BCRA extendió la racha compradora.
Hace 35 Min

Resumen para apurados

  • El Banco Central compró U$S 328 millones este miércoles en Argentina gracias a la liquidación del agro, acumulando U$S 8.700 millones en reservas durante 2026.
  • Esta compra, la segunda mayor del año, fue impulsada por la aceleración de divisas del agro tras lluvias. El BCRA ya alcanzó el 84% de la meta mínima de reservas anual.
  • El ingreso de divisas busca sostener la estabilidad cambiaria. El BCRA proyecta sumar hasta U$S 17.000 millones en 2026, clave para el proceso de remonetización económica.
Resumen generado con IA

El Banco Central concretó este miércoles una de las compras de dólares más importantes de 2026 y reforzó así el proceso de acumulación de reservas internacionales en medio del mayor ingreso de divisas provenientes del sector agroexportador. La autoridad monetaria adquirió U$S 328 millones durante la jornada, una cifra que representó cerca del 70% de los U$S 482 millones operados en el mercado cambiario.

Se trató de la segunda mayor compra del año para el organismo, solo por detrás de intervenciones realizadas durante marzo.

Con este resultado, el Banco Central acumula un saldo comprador de U$S 1.551 millones en mayo y alcanza un total de U$S 8.702 millones en lo que va de 2026.

Según estimaciones privadas, la entidad ya habría cumplido más del 80% de la meta anual de acumulación de reservas prevista para este año.

En paralelo, el dólar oficial mayorista mostró una leve baja tras varias jornadas consecutivas de subas y cerró cerca de los $1.397 para la venta.

En el mercado siguen de cerca el impacto del ingreso de dólares de la cosecha gruesa y la evolución de las reservas internacionales, en un contexto donde el Gobierno busca sostener la estabilidad cambiaria.

Fuentes financieras señalaron que la liquidación de divisas del agro comenzó a acelerarse en los últimos días luego de las demoras provocadas por las lluvias sobre la cosecha.

Ese mayor flujo de dólares permitió que el Banco Central incrementara el ritmo de compras sin generar una presión adicional sobre el tipo de cambio.

Las reservas brutas internacionales se mantienen por encima de los U$S 46.000 millones. Sin embargo, analistas advierten que la evolución de las reservas no refleja de manera directa todas las compras de divisas debido a pagos de deuda y movimientos vinculados a la valuación de activos.

Desde comienzos de año, el esquema de bandas cambiarias se ajusta en función de la inflación informada por el INDEC. En ese marco, el Banco Central profundizó su estrategia de intervención compradora para fortalecer las reservas y apuntalar la estabilidad del mercado cambiario.

De acuerdo con proyecciones oficiales, la entidad prevé adquirir entre U$S 10.000 millones y U$S 17.000 millones durante 2026, dependiendo del proceso de remonetización de la economía.

Tras la operación de este miércoles, el Banco Central ya alcanzó cerca del 84% de la meta mínima estimada para todo el año.

Temas Banco Central de la República Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Caen bonos y sube el riesgo país

Caen bonos y sube el riesgo país

El presidente del BCRA no prevé levantar el cepo para las empresas: Podría quedar así

El presidente del BCRA no prevé levantar el cepo para las empresas: "Podría quedar así"

La deuda del Estado argentino aumentó en abril y el foco está puesto en las reservas

La deuda del Estado argentino aumentó en abril y el foco está puesto en las reservas

José Luis Daza: “La economía tocó fondo y estamos viendo brotes verdes en todos los sectores”

José Luis Daza: “La economía tocó fondo y estamos viendo brotes verdes en todos los sectores”

Préstamos para jubilados y pensionados: cómo solicitar hasta $50.000.000 de manera online

Préstamos para jubilados y pensionados: cómo solicitar hasta $50.000.000 de manera online

Lo más popular
Tragedia en Maldivas: a qué profundidad encontraron los cuerpos de los buzos atrapados en una cueva submarina
1

Tragedia en Maldivas: a qué profundidad encontraron los cuerpos de los buzos atrapados en una cueva submarina

Iván de Pineda reveló el motivo por el que no se casó ni tuvo hijos con Luz Barrantes
2

Iván de Pineda reveló el motivo por el que no se casó ni tuvo hijos con Luz Barrantes

Entre Tik Tok y subestimaciones, siguen los dardos entre Lisandro Catalán y Osvaldo Jaldo
3

Entre Tik Tok y "subestimaciones", siguen los dardos entre Lisandro Catalán y Osvaldo Jaldo

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”
4

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Martín Viola, secretario de Energía, fue sobreseído en la causa por el uso de un DNI
5

Martín Viola, secretario de Energía, fue sobreseído en la causa por el uso de un DNI

Ranking notas premium
Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”
1

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas
2

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas

Crimen en una celda en Los Pocitos: entre la perpetua y la absolución
3

Crimen en una celda en Los Pocitos: entre la perpetua y la absolución

Por Kicillof en Tucumán, el Pulguita con un ministro y cambios en Yerba Buena
4

Por Kicillof en Tucumán, el "Pulguita" con un ministro y cambios en Yerba Buena

Tafí Viejo, la serie: Ahí estamos nosotros, el orgullo de los taficeños luego de arrasar en los Martín Fierro
5

"Tafí Viejo", la serie: "Ahí estamos nosotros", el orgullo de los taficeños luego de arrasar en los Martín Fierro

Más Noticias
Martín Viola, secretario de Energía, fue sobreseído en la causa por el uso de un DNI

Martín Viola, secretario de Energía, fue sobreseído en la causa por el uso de un DNI

Entre Tik Tok y subestimaciones, siguen los dardos entre Lisandro Catalán y Osvaldo Jaldo

Entre Tik Tok y "subestimaciones", siguen los dardos entre Lisandro Catalán y Osvaldo Jaldo

Iván de Pineda reveló el motivo por el que no se casó ni tuvo hijos con Luz Barrantes

Iván de Pineda reveló el motivo por el que no se casó ni tuvo hijos con Luz Barrantes

Tragedia en Maldivas: a qué profundidad encontraron los cuerpos de los buzos atrapados en una cueva submarina

Tragedia en Maldivas: a qué profundidad encontraron los cuerpos de los buzos atrapados en una cueva submarina

Hombres que se levantan de noche para orinar: cuándo acudir urgente al médico

Hombres que se levantan de noche para orinar: cuándo acudir urgente al médico

Ola polar en Argentina: hasta cuándo seguirán las heladas y el frío intenso

Ola polar en Argentina: hasta cuándo seguirán las heladas y el frío intenso

¿Hay que abrigar a los perros? Las claves para detectar si tienen frío

¿Hay que abrigar a los perros? Las claves para detectar si tienen frío

De Villa 9 de Julio a la intimidad de Dios: el Negro Luengo revivió sus años con Maradona

De Villa 9 de Julio a la intimidad de Dios: el "Negro" Luengo revivió sus años con Maradona

Comentarios