El Banco Central hizo una de las mayores compras de dólares del año y ya acumula U$S 8.700 millones en reservas

Resumen para apurados
- El Banco Central compró U$S 328 millones este miércoles en Argentina gracias a la liquidación del agro, acumulando U$S 8.700 millones en reservas durante 2026.
- Esta compra, la segunda mayor del año, fue impulsada por la aceleración de divisas del agro tras lluvias. El BCRA ya alcanzó el 84% de la meta mínima de reservas anual.
- El ingreso de divisas busca sostener la estabilidad cambiaria. El BCRA proyecta sumar hasta U$S 17.000 millones en 2026, clave para el proceso de remonetización económica.
El Banco Central concretó este miércoles una de las compras de dólares más importantes de 2026 y reforzó así el proceso de acumulación de reservas internacionales en medio del mayor ingreso de divisas provenientes del sector agroexportador. La autoridad monetaria adquirió U$S 328 millones durante la jornada, una cifra que representó cerca del 70% de los U$S 482 millones operados en el mercado cambiario.
Se trató de la segunda mayor compra del año para el organismo, solo por detrás de intervenciones realizadas durante marzo.
Con este resultado, el Banco Central acumula un saldo comprador de U$S 1.551 millones en mayo y alcanza un total de U$S 8.702 millones en lo que va de 2026.
Según estimaciones privadas, la entidad ya habría cumplido más del 80% de la meta anual de acumulación de reservas prevista para este año.
En paralelo, el dólar oficial mayorista mostró una leve baja tras varias jornadas consecutivas de subas y cerró cerca de los $1.397 para la venta.
En el mercado siguen de cerca el impacto del ingreso de dólares de la cosecha gruesa y la evolución de las reservas internacionales, en un contexto donde el Gobierno busca sostener la estabilidad cambiaria.
Fuentes financieras señalaron que la liquidación de divisas del agro comenzó a acelerarse en los últimos días luego de las demoras provocadas por las lluvias sobre la cosecha.
Ese mayor flujo de dólares permitió que el Banco Central incrementara el ritmo de compras sin generar una presión adicional sobre el tipo de cambio.
Las reservas brutas internacionales se mantienen por encima de los U$S 46.000 millones. Sin embargo, analistas advierten que la evolución de las reservas no refleja de manera directa todas las compras de divisas debido a pagos de deuda y movimientos vinculados a la valuación de activos.
Desde comienzos de año, el esquema de bandas cambiarias se ajusta en función de la inflación informada por el INDEC. En ese marco, el Banco Central profundizó su estrategia de intervención compradora para fortalecer las reservas y apuntalar la estabilidad del mercado cambiario.
De acuerdo con proyecciones oficiales, la entidad prevé adquirir entre U$S 10.000 millones y U$S 17.000 millones durante 2026, dependiendo del proceso de remonetización de la economía.
Tras la operación de este miércoles, el Banco Central ya alcanzó cerca del 84% de la meta mínima estimada para todo el año.