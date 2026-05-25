Banco Hipotecario cierra 5 sucursales y el gremio amenaza con profundizar la medida de fuerza en todo el país

El conflicto entre la conducción de la Asociación Bancaria y las autoridades del Banco Hipotecario sigue latente y de difícil resolución. Mientras la organización gremial rechaza de plano lo que considera un plan de ajuste por el cierre de sucursales y el despido de personal, la entidad crediticia sostiene que se trata de un programa de reestructuración acorde a los avances tecnológicos y no en un achique de la estructura como empresa.