Banco Hipotecario cierra 5 sucursales y el gremio amenaza con profundizar la medida de fuerza en todo el país

Resumen para apurados
- La Asociación Bancaria activó protestas en Argentina ante el cierre de cinco sucursales y despidos por parte del Banco Hipotecario a fines de mayo, exigiendo mantener los empleos.
- El banco atribuye los cierres en Tandil, Luján, Junín, San Francisco y Tigre a la digitalización. El gremio ya paró tres horas y denuncia despidos sin justificación económica.
- El sindicato advierte sobre profundizar el plan de lucha con paros más extensos y movilizaciones si la entidad, de control mixto y presidida por el grupo IRSA, no frena el ajuste.
El conflicto entre la conducción de la Asociación Bancaria y las autoridades del Banco Hipotecario sigue latente y de difícil resolución. Mientras la organización gremial rechaza de plano lo que considera un plan de ajuste por el cierre de sucursales y el despido de personal, la entidad crediticia sostiene que se trata de un programa de reestructuración acorde a los avances tecnológicos y no en un achique de la estructura como empresa.
La Bancaria, que lidera Sergio Palazzo, mantiene el estado de alerta y movilización no solo por la situación que atraviesa el Hipotecario, sino también por la conducción del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la que acusan de avanzar sobre las tesorerías regionales, denunciando el cierre de 12 de las 21 tesorerías distribuidas en todo el territorio nacional.
La organización gremial además realizó un cese de actividades en las tres últimas horas de atención en todo el país tanto en las sucursales de Hipotecario como en las del Central y no se descarta que en las próximas horas se profundice el plan de lucha, no sólo intensificando los paros, sino agregando movilizaciones y acciones para visualizar sus demandas.
Cuáles son las sucursales que cerrarán a fin de mayo
Fuentes sindicales revelaron a iProfesional que la dirección del Hipotecario cerraría a fin de mayo las sucursales de:
Tandil
Luján
Junín
San Francisco (Córdoba)
Tigre
Detallaron que "salvo la de Tigre, donde anunciaron que van a reubicar a todos los compañeros, en las demás están apretando para que arreglen o está la posibilidad de que sean despedidos".
Asimismo, explicaron que "fuera del AMBA al estar las sucursales más lejanas en cuanto a distancia, es mucho más complejo reubicar a los trabajadores y trabajadoras, ya que son muchos kilómetros que los separa con la sucursal más cercana (que tampoco puede albergar a todos)" y agregaron que "por el momento el banco no dio garantías ni respuestas a los planteos gremiales".
Desde la conducción del Hipotecario prefirieron no pronunciarse oficialmente sobre el conflicto. Sin embargo, trascendieron algunos justificativos para el cierre de sucursales: "Las gestiones de los clientes se hacen en su gran mayoría a través del home banking, hasta los pedidos de préstamos no se hacen más en forma presencial", señalaron los voceros consultados.
"A esto hay que sumar que también bajó la presencialidad del personal, por lo que no tiene sentido sostener semejante estructura edilicia, que implica gastos impositivos y de servicios y, en algunos casos, de alquileres", agregaron.
Palazzo denuncia plan de ajuste pese a buena situación económica
El Banco Hipotecario es una sociedad anónima de capital mixto, donde el Estado Nacional es el accionista mayoritario con aproximadamente el 60% de las acciones (a través del Banco de la Nación Argentina y la ANSES). El sector privado posee el 40% restante, en manos del grupo inmobiliario IRSA, presidido por Eduardo Elsztain, quien también actúa como presidente del directorio de la entidad crediticia.
Por su parte, Palazzo sostuvo: "Estamos reclamando el mantenimiento de las fuentes de trabajo" y afirmó que el Hipotecario, pese a la buena situación económica de la entidad, su dueño, Eduardo Elsztain -a quien vinculó estrechamente con el presidente Javier Milei-, está ejecutando un plan que incluye despidos injustificados y el cierre sistemático de sucursales en diversas provincias.
Subrayó: "Estamos frente al cierre sistemático de sucursales y la ejecución de despidos injustificados en todo el país; por lo que rechazamos de manera absoluta toda desvinculación y cualquier política de achique que implique el deterioro de las condiciones laborales y deje a trabajadores y trabajadoras sin sus puestos de trabajo".