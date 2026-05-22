Adelanto de haberes: cómo pueden acceder los jubilados al préstamo de hasta $1.000.000

Tanto la amortización como los plazos dependen del momento de acreditación posterior a la utilización del crédito. Esto quiere decir que el beneficiario pagará el total del préstamo una vez que registre el depósito de sus ingresos, mientras que la duración del crédito es una única cuota que será devuelta, sin importar el día de la toma del préstamo, una vez que se reciban las remuneraciones posteriores. Esto implica que si el crédito se tomó el día 10 y el cobro es el 20 del mismo mes, el plazo es de 10 días de préstamo, que se pagarán con sus debidos intereses.