Adelanto de haberes: cómo pueden acceder los jubilados al préstamo de hasta $1.000.000

Resumen para apurados
- El Banco Nación ofrece a los jubilados en Argentina la opción de solicitar de forma online un adelanto de haberes de hasta $1.000.000 para obtener liquidez antes del cobro.
- El trámite se realiza mediante la app BNA+ por un monto mínimo de $50.000. El dinero se devuelve automáticamente en un pago único al acreditarse la siguiente jubilación.
- Esta herramienta facilita la liquidez inmediata de los jubilados, aunque requiere planificación debido al costo financiero total que alcanza una tasa efectiva anual del 189,76%.
El Banco de la Nación Argentina da continuidad a su préstamo de “Adelanto de Haberes”, permitiendo a los jubilados que cobran su sueldo previsional en la cuenta de esta institución disponer de este dinero antes de la fecha de cobro regular. El crédito puede solicitarse de manera completamente online a partir de la aplicación BNA+ sin la necesidad de concurrir a las sucursales físicas.
Los adultos mayores que lo necesiten pueden solicitar un anticipo de sus ingresos en el Banco Nación a partir de un simple procedimiento en la plataforma móvil de la entidad financiera. Una vez requerido, el usuario puede tener un plazo de hasta 25 días para la devolución, aunque se especifica que la cancelación es automática una vez que se percibe el siguiente haber.
Máximos disponibles y condiciones de devolución
Los topes, como especifica BNA, son de $1.000.000, aunque estos montos están sujetos a la capacidad crediticia de cada usuario. El monto mínimo a solicitar, mientras tanto, es de $50.000, en tanto que los préstamos son a libre disposición, por lo que el beneficiario puede utilizarlo de la manera que requiera.
Tanto la amortización como los plazos dependen del momento de acreditación posterior a la utilización del crédito. Esto quiere decir que el beneficiario pagará el total del préstamo una vez que registre el depósito de sus ingresos, mientras que la duración del crédito es una única cuota que será devuelta, sin importar el día de la toma del préstamo, una vez que se reciban las remuneraciones posteriores. Esto implica que si el crédito se tomó el día 10 y el cobro es el 20 del mismo mes, el plazo es de 10 días de préstamo, que se pagarán con sus debidos intereses.
Tasas de interés y Costo Financiero Total en 2026
Para quienes decidan utilizar esta herramienta financiera, es fundamental conocer los costos asociados. El Banco Nación aplica una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 91,00%, lo que representa una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 140,51%.
Al momento de calcular el impacto real en el bolsillo, el Costo Financiero Total (CFT TNA) se ubica en 110,11% (y un CFT TEA del 189,76%), un porcentaje orientativo que ya incluye el capital, los intereses y el IVA. Por ejemplo, para un préstamo de $100.000 tomado a un plazo de utilización de 30 días, el interés se calculará en base a estas variables fijas.