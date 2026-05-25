Disputa en la UNT: Cabrera y Abdala reclaman asumir el Rectorado este viernes

Además, el escrito sostiene que la Cámara Federal ya dejó en claro que la candidatura de Pagani debía ser suspendida y remarca que los recursos impulsados posteriormente por la UNT “no suspenden la ejecutoriedad” de la cautelar. “La única forma de salvar y borrar todos los actos de facto realizados en contra de la manda judicial y el caos que se ha desatado en la UNT es exhortar con urgencia a la demandada a cumplir debida y estrictamente la cautelar”, señalaron.