Disputa en la UNT: Cabrera y Abdala reclaman asumir el Rectorado este viernes

Resumen para apurados
- Miguel Cabrera y Virginia Abdala reclamaron a la Justicia Federal ser proclamados y asumir el Rectorado de la UNT este viernes, tras suspenderse la postulación de Sergio Pagani.
- La oposición denunció el incumplimiento de la cautelar que suspendió al actual rector y cuestionó la postergación de la Asamblea Universitaria, acusando un escenario de caos.
- El mandato de Pagani finaliza este jueves y el nuevo Consejo Superior deberá definir la conducción provisoria de la UNT hasta la elección definitiva reprogramada.
La tensión por la conducción de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) volvió a trasladarse a la Justicia Federal. La fórmula opositora integrada por Miguel Cabrera y Virginia Abdala presentó un escrito ante el Juzgado Federal N°2 en el que reclamó ser proclamada como única fórmula habilitada y asumir la conducción de la casa de altos estudios este viernes 29 de mayo.
La presentación fue realizada por el apoderado Manuel Gonzalo Casas en el marco de la causa iniciada contra la UNT por la candidatura de Sergio Pagani para un nuevo mandato consecutivo. Allí, el espacio opositor denunció por tercera vez un supuesto incumplimiento de la medida cautelar dictada por la Cámara Federal de Apelaciones, que suspendió provisoriamente la postulación del actual rector.
En el escrito, Cabrera y Abdala solicitaron que la Justicia exhorte “con urgencia” a la UNT a cumplir “de manera estricta” la cautelar y reclamaron la revocación de distintas resoluciones emitidas tanto por la Junta Electoral como por el Consejo Superior. Según plantearon, las decisiones adoptadas por los órganos universitarios tras el fallo judicial “afectaron únicamente” a la fórmula opositora. “Mis mandantes, como única fórmula en pie, deben ser proclamados y jurar el próximo viernes 29 de mayo”, sostuvo el apoderado en la presentación judicial.
El documento cuestiona especialmente la decisión del Consejo Superior de postergar la Asamblea Universitaria prevista originalmente para el 20 de mayo y trasladarla al 10 de junio. Para el espacio opositor, esa resolución contradice el cronograma electoral aprobado oportunamente y vulnera la medida cautelar vigente.
Además, el escrito sostiene que la Cámara Federal ya dejó en claro que la candidatura de Pagani debía ser suspendida y remarca que los recursos impulsados posteriormente por la UNT “no suspenden la ejecutoriedad” de la cautelar. “La única forma de salvar y borrar todos los actos de facto realizados en contra de la manda judicial y el caos que se ha desatado en la UNT es exhortar con urgencia a la demandada a cumplir debida y estrictamente la cautelar”, señalaron.
En otro tramo de la presentación, el espacio opositor cuestionó con dureza el trámite judicial en primera instancia y habló de “retardo de justicia”, “defectos procesales” y “sentencias contra legem”. También sostuvo que la situación actual generó un escenario de “caos, vicios y anarquía” dentro de la Universidad.
El planteo judicial se produce en una semana decisiva para la UNT. El jueves concluirá formalmente el mandato de Sergio Pagani al frente del Rectorado y, un día después, el nuevo Consejo Superior deberá definir quién conducirá provisoriamente la Universidad hasta la Asamblea Universitaria prevista para el 10 de junio.
Mientras tanto, el oficialismo universitario sostiene que la fórmula Pagani-Mercedes Leal continúa vigente hasta que exista una resolución definitiva sobre el fondo de la cuestión. Desde ese espacio consideran que la cautelar suspendió provisoriamente la candidatura del actual rector, pero no anuló ni dio de baja la fórmula oficializada por la Junta Electoral.
En paralelo, la UNT presentó ante la Cámara Federal un pedido de nulidad contra la resolución que suspendió la candidatura de Pagani, al considerar que existe una “indebida intervención” judicial sobre la autonomía universitaria y sobre el proceso electoral interno