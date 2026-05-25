El FMI advirtió que bajar la inflación a un dígito podría demorar hasta cuatro años más

En paralelo, el FMI volvió a pronunciarse a favor de eliminar gradualmente los impuestos al comercio exterior, especialmente las retenciones al agro. Según sus cálculos, la eliminación total de esos tributos permitiría aumentar un 10% las exportaciones de granos y oleaginosas, con un aporte adicional de unos u$s5.000 millones anuales y un incremento de 0,4% en el PBI.