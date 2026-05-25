Política

Jaldo, sobre el consenso fiscal: “No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos en Tucumán”

El mandatario se refirió a los dichos del ministro Luis Caputo sobre un posible pacto impositivo que la Nación negocia con gobernadores.

Jaldo y sus funcionarios durante los actos por el 25 de Mayo.
Jaldo y sus funcionarios durante los actos por el 25 de Mayo.
Hace 7 Min

Resumen para apurados

  • El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, expresó este lunes su disposición a negociar un nuevo consenso fiscal con la Nación, exigiendo un trato equitativo para su provincia.
  • La postura surge tras los dichos del ministro Luis Caputo sobre un pacto impositivo con gobernadores para bajar impuestos. Jaldo destacó la apertura al diálogo de su gestión.
  • El mandatario instó a avanzar con el pacto firmado el 9 de julio en Tucumán y a concretar acuerdos que incluyan partidas para salud, educación y seguridad en el interior.
Resumen generado con IA

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió este lunes a la posibilidad de avanzar hacia un nuevo consenso fiscal impulsado por el Gobierno nacional, luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipara conversaciones con mandatarios provinciales para reducir impuestos y el denominado “costo argentino”.

En ese marco, el mandatario tucumano destacó la predisposición de su gestión al diálogo, aunque remarcó la necesidad de que la Nación incluya a todas las jurisdicciones en sus políticas públicas. “Nosotros venimos haciendo, simplemente esperamos que la Nación incorpore en sus presupuestos, programas y planificaciones a los 24 distritos de la República Argentina”, sostuvo.

Jaldo aseguró que su administración está dispuesta a participar de cualquier instancia de negociación que promueva acuerdos equitativos. “No hay duda que si el ministro Caputo nos invita, vamos a seguir bregando por un acuerdo que nos permita que todos los argentinos, vivamos donde vivamos, tengamos igualdad de condiciones”, afirmó.

En ese sentido, enfatizó el reclamo histórico de las provincias del interior: “No pedimos otra cosa, no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos en la provincia de Tucumán”.

El gobernador también valoró el diálogo institucional como herramienta clave para avanzar en consensos. “Todo lo que sea diálogo entre Provincia y Nación, al margen de los resultados, es muy positivo. Y en esto ustedes saben que yo no solo lo digo, sino que lo he realizado desde el primer momento”, remarcó.

Finalmente, Jaldo instó al Gobierno nacional a avanzar en la implementación del pacto firmado el 9 de julio en Tucumán, ampliando la discusión más allá de lo fiscal. “Esperamos que la Nación empiece a concretar acuerdos que no solo pasen por lo financiero, sino que incluyan partidas para mejorar la salud, la educación, la seguridad y los programas sociales en el interior”, concluyó.

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