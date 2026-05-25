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El Plan Integral Antimosquitos llegará a nuevos barrios entre el 26 y 29 de mayo

El aumento de casos de chikungunya en la capital tucumana vuelve necesarios los programas de control y prevención para evitar la propagación de la enfermedad transmitida por el Aedes aegypti.

El Plan Integral Antimosquitos llegará a nuevos barrios entre el 26 y 29 de mayo
Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán llevará el Plan Integral Antimosquitos a tres barrios del 26 al 29 de mayo para frenar el dengue y el chikungunya.
  • Ante el aumento de chikungunya y la resistencia del mosquito al frío, agentes ambientales recorrerán las zonas para realizar tareas de descacharreo y control focal con vecinos.
  • Este programa busca mitigar de forma sostenida la propagación de enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti, adaptando la prevención a los nuevos ciclos climáticos.
Resumen generado con IA

Cada temporada de verano, la aparición de mosquitos portadores de enfermedades trae nuevos casos de dengue a Tucumán. En 2026 se sumaron también los casos de chikungunya, una enfermedad transmitida por el Aedes aegypti que produce intensos dolores musculares y articulares. Pero año a año la permanencia del mosquito se extiende, llegando a sobrevivir también a las temporadas con climas más fríos.

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La Municipalidad puso en marcha el Plan Integral Antimosquito (PIA) en el que agentes sanitarios acuden a diferentes barrios de la capital para combatir la proliferación de estos insectos y, en consecuencia, de las enfermedades que transmiten. El programa busca prevenir el dengue y ahora también el chikungunya en los barrios de San Miguel de Tucumán, mediante una revisión de espacios abiertos, descacharreo e instalación de contenedores para tirar objetos que puedan juntar agua.

En los recorridos coordinados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Brigada Ambiental, profesionales de Bromatología y promotores ambientales intervienen cuadra por cuadra. El protocolo consiste en un diálogo con los vecinos para pedirles que retiren objetos en desuso que puedan acumular agua y transformarse en criadero de mosquitos.

Cronograma del Plan Antimosquito del 26 al 29 de mayo

En esta oportunidad, el PIA se desarrollará en los barrios Manantial III, Asociación Mutual y 314 Viviendas. Las actividades se reprogramarán en caso de lluvias.

  • Martes 26 de mayo – Barrio Manantial lll

A las 9 – Control focal en calles Gerónimo Helguera, Vicente Gallo, pasaje Recoleta, Arquitecto Juan Padrós y López Mañán.

De 9 a 11 – Posta Ambiental en Gerónimo Helguera, altura 2500.

  • Miércoles 27 de mayo – Barrio Manantial III

De 9 a 11 – Posta Ambiental en Eugenio Flavio Virla, entre Juan Padros y López Mañán.

  • Jueves 28 de mayo - Barrio Asociación Mutual

A las 9 – Control focal en calles José Gorriti, Flavio Virla, Gerónimo Helguera, Benigno Vallejo, pasaje 49/70 Suroeste y Juan Padrós.

De 9 a 11 – Posta Ambiental en Eugenio Flavio Virla, entre Benigno Vallejo y Juan Padrós.

  • Viernes 29 de mayo - Barrio 314 Viviendas

De 9 a 11 – Posta Ambiental en Lídoro Quinteros y Juan Padrós.

PIA: Escuela Virgen de La Merced, Brígido Teran 320, de 10 a 12.

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