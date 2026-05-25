El Plan Integral Antimosquitos llegará a nuevos barrios entre el 26 y 29 de mayo

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán llevará el Plan Integral Antimosquitos a tres barrios del 26 al 29 de mayo para frenar el dengue y el chikungunya.
- Ante el aumento de chikungunya y la resistencia del mosquito al frío, agentes ambientales recorrerán las zonas para realizar tareas de descacharreo y control focal con vecinos.
- Este programa busca mitigar de forma sostenida la propagación de enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti, adaptando la prevención a los nuevos ciclos climáticos.
Cada temporada de verano, la aparición de mosquitos portadores de enfermedades trae nuevos casos de dengue a Tucumán. En 2026 se sumaron también los casos de chikungunya, una enfermedad transmitida por el Aedes aegypti que produce intensos dolores musculares y articulares. Pero año a año la permanencia del mosquito se extiende, llegando a sobrevivir también a las temporadas con climas más fríos.
La Municipalidad puso en marcha el Plan Integral Antimosquito (PIA) en el que agentes sanitarios acuden a diferentes barrios de la capital para combatir la proliferación de estos insectos y, en consecuencia, de las enfermedades que transmiten. El programa busca prevenir el dengue y ahora también el chikungunya en los barrios de San Miguel de Tucumán, mediante una revisión de espacios abiertos, descacharreo e instalación de contenedores para tirar objetos que puedan juntar agua.
En los recorridos coordinados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Brigada Ambiental, profesionales de Bromatología y promotores ambientales intervienen cuadra por cuadra. El protocolo consiste en un diálogo con los vecinos para pedirles que retiren objetos en desuso que puedan acumular agua y transformarse en criadero de mosquitos.
Cronograma del Plan Antimosquito del 26 al 29 de mayo
En esta oportunidad, el PIA se desarrollará en los barrios Manantial III, Asociación Mutual y 314 Viviendas. Las actividades se reprogramarán en caso de lluvias.
- Martes 26 de mayo – Barrio Manantial lll
A las 9 – Control focal en calles Gerónimo Helguera, Vicente Gallo, pasaje Recoleta, Arquitecto Juan Padrós y López Mañán.
De 9 a 11 – Posta Ambiental en Gerónimo Helguera, altura 2500.
- Miércoles 27 de mayo – Barrio Manantial III
De 9 a 11 – Posta Ambiental en Eugenio Flavio Virla, entre Juan Padros y López Mañán.
- Jueves 28 de mayo - Barrio Asociación Mutual
A las 9 – Control focal en calles José Gorriti, Flavio Virla, Gerónimo Helguera, Benigno Vallejo, pasaje 49/70 Suroeste y Juan Padrós.
De 9 a 11 – Posta Ambiental en Eugenio Flavio Virla, entre Benigno Vallejo y Juan Padrós.
- Viernes 29 de mayo - Barrio 314 Viviendas
De 9 a 11 – Posta Ambiental en Lídoro Quinteros y Juan Padrós.
PIA: Escuela Virgen de La Merced, Brígido Teran 320, de 10 a 12.