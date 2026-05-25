El Plan Integral Antimosquitos llegará a nuevos barrios entre el 26 y 29 de mayo

La Municipalidad puso en marcha el Plan Integral Antimosquito (PIA) en el que agentes sanitarios acuden a diferentes barrios de la capital para combatir la proliferación de estos insectos y, en consecuencia, de las enfermedades que transmiten. El programa busca prevenir el dengue y ahora también el chikungunya en los barrios de San Miguel de Tucumán, mediante una revisión de espacios abiertos, descacharreo e instalación de contenedores para tirar objetos que puedan juntar agua.