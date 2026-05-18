Secciones
SociedadSalud

El Plan Antimosquito llegará a tres nuevos barrios esta semana: cronograma de visitas

Con el NOA concentrando el 93% de los contagios del país, la capital tucumana intensifica las tareas de prevención ante el aumento de casos de chikungunya.

Agentes sanitarios municipales recorrerán tres barros de la capital hasta el viernes 22 de mayo.
Agentes sanitarios municipales recorrerán tres barros de la capital hasta el viernes 22 de mayo. Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Hace 7 Hs

Resumen para apurados

  • San Miguel de Tucumán despliega el Plan Antimosquito del 18 al 22 de mayo en tres barrios para frenar el brote de chikungunya y dengue que afecta a la región del NOA.
  • El NOA concentra el 93% de los casos de chikungunya. Se instalarán contenedores y agentes visitarán Alejandro Heredia, Vial III y Kennedy para eliminar criaderos de Aedes aegypti.
  • La prevención focalizada busca mitigar el alza del 44,8% en los contagios. Estas acciones son críticas ante la alta circulación del virus en las fronteras y provincias vecinas.
Resumen generado con IA

Con 347 casos de chikungunya reportados en Tucumán, la Municipalidad reforzó los focos de prevención. El Plan Integral Antimosquito, que también busca evitar la aparición de casos de dengue, continuará aplicándose durante esta semana en barrios del sur de la capital. Las tareas de prevención se vuelven fundamnetales en el NOA, que concentra el 93% de los casos totales de chikungunya del país.

Diferencias entre gripe, dengue, covid, chikungunya y hantavirus: guía de síntomas para no confundirlos

Diferencias entre gripe, dengue, covid, chikungunya y hantavirus: guía de síntomas para no confundirlos

Argentina también continua con controles reforzados en la frontera con Bolivia por la alta circulación del virus del chikungunya. En Salta, provincia con paso fronterizo, se registraron 1172 casos hasta ahora, siendo la provincia con mayor índice de la enfermedad. El último número indicado por el Boletín Epidemiológico dejó ver un aumento del 44.8% de aumento de casos respecto de la semana anterior.

En qué barrios estará el Plan Integral Antimosquito

Esta semana, el Plan Integral Antimosquito se desarrollará en los barrios Alejandro Heredia, Vial III y Kennedy, donde se instalarán contenedores paraque los vecinos depositen objetos en desuso  que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti. En esos vecindarios también habrá nuevos operativos de control focal promovidos por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los promotores ambientales revisarán patios, galerías y jardines para ayudar a los vecinos a eliminar cacharros de sus viviendas. 

  • Lunes 18 de mayo - Barrio Alejandro Heredia
  • Martes 19 de mayo - Barrio Alejandro Heredia
  • Miércoles 20 de mayo - Barrio Alejandro Heredia
  • Jueves 21 de mayo – Barrio Vial III
  • Viernes 22 de mayo – Barrio Kennedy
Temas Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué dice la psicología sobre las personas que siempre usan gorra
1

Qué dice la psicología sobre las personas que siempre usan gorra

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral
2

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

La increíble historia del runner que sorprendió al correr de traje y corbata en los 21K Yerba Buena
3

La increíble historia del runner que sorprendió al correr de traje y corbata en los 21K Yerba Buena

Tucumán vivió una de las mañanas más frías del año y se espera un nuevo impulso polar para el jueves
4

Tucumán vivió una de las mañanas más frías del año y se espera un nuevo impulso polar para el jueves

Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra Pichón Segura
5

Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra "Pichón" Segura

Ranking notas premium
Las imágenes de una tragedia repetida: así se inundó La Madrid a lo largo de 34 años
1

Las imágenes de una tragedia repetida: así se inundó La Madrid a lo largo de 34 años

El perfil de los estafadores en Tucumán: una guía para protegerse
2

El perfil de los estafadores en Tucumán: una guía para protegerse

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral
3

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

El recuerdo de 15 notables figuras que marcan el camino de la excelencia universitaria
4

El recuerdo de 15 notables figuras que marcan el camino de la excelencia universitaria

Un Tesla en el Congreso
5

Un Tesla en el Congreso

Más Noticias
Balaclava: qué es y por qué será el accesorio estrella del invierno 2026

Balaclava: qué es y por qué será el accesorio estrella del invierno 2026

Qué dice la resolución que aplazó la Asamblea Universitaria en la UNT

Qué dice la resolución que aplazó la Asamblea Universitaria en la UNT

Tucumán se prepara para una semana helada: las mínimas previstas hasta el domingo

Tucumán se prepara para una semana helada: las mínimas previstas hasta el domingo

Tucumán vivió una de las mañanas más frías del año y se espera un nuevo impulso polar para el jueves

Tucumán vivió una de las mañanas más frías del año y se espera un nuevo impulso polar para el jueves

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

Qué frutas ayudan a prevenir el resfrío y fortalecer las defensas

Qué frutas ayudan a prevenir el resfrío y fortalecer las defensas

Qué dice la psicología sobre las personas que siempre usan gorra

Qué dice la psicología sobre las personas que siempre usan gorra

La vida puede ser más corta de lo que parece, según cómo se mida

La vida puede ser más corta de lo que parece, según cómo se mida

Comentarios