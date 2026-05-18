El Plan Antimosquito llegará a tres nuevos barrios esta semana: cronograma de visitas

Resumen para apurados
- San Miguel de Tucumán despliega el Plan Antimosquito del 18 al 22 de mayo en tres barrios para frenar el brote de chikungunya y dengue que afecta a la región del NOA.
- El NOA concentra el 93% de los casos de chikungunya. Se instalarán contenedores y agentes visitarán Alejandro Heredia, Vial III y Kennedy para eliminar criaderos de Aedes aegypti.
- La prevención focalizada busca mitigar el alza del 44,8% en los contagios. Estas acciones son críticas ante la alta circulación del virus en las fronteras y provincias vecinas.
Con 347 casos de chikungunya reportados en Tucumán, la Municipalidad reforzó los focos de prevención. El Plan Integral Antimosquito, que también busca evitar la aparición de casos de dengue, continuará aplicándose durante esta semana en barrios del sur de la capital. Las tareas de prevención se vuelven fundamnetales en el NOA, que concentra el 93% de los casos totales de chikungunya del país.
Argentina también continua con controles reforzados en la frontera con Bolivia por la alta circulación del virus del chikungunya. En Salta, provincia con paso fronterizo, se registraron 1172 casos hasta ahora, siendo la provincia con mayor índice de la enfermedad. El último número indicado por el Boletín Epidemiológico dejó ver un aumento del 44.8% de aumento de casos respecto de la semana anterior.
En qué barrios estará el Plan Integral Antimosquito
Esta semana, el Plan Integral Antimosquito se desarrollará en los barrios Alejandro Heredia, Vial III y Kennedy, donde se instalarán contenedores paraque los vecinos depositen objetos en desuso que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti. En esos vecindarios también habrá nuevos operativos de control focal promovidos por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los promotores ambientales revisarán patios, galerías y jardines para ayudar a los vecinos a eliminar cacharros de sus viviendas.
- Lunes 18 de mayo - Barrio Alejandro Heredia
- Martes 19 de mayo - Barrio Alejandro Heredia
- Miércoles 20 de mayo - Barrio Alejandro Heredia
- Jueves 21 de mayo – Barrio Vial III
- Viernes 22 de mayo – Barrio Kennedy