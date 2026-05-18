El Plan Antimosquito llegará a tres nuevos barrios esta semana: cronograma de visitas

En qué barrios estará el Plan Integral Antimosquito

Esta semana, el Plan Integral Antimosquito se desarrollará en los barrios Alejandro Heredia, Vial III y Kennedy, donde se instalarán contenedores paraque los vecinos depositen objetos en desuso que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti. En esos vecindarios también habrá nuevos operativos de control focal promovidos por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los promotores ambientales revisarán patios, galerías y jardines para ayudar a los vecinos a eliminar cacharros de sus viviendas.