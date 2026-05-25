El abrazo de la Catedral: la tregua táctica entre Milei y Jorge Macri con la mira en 2027

El Tedeum no fue solo una ceremonia religiosa; fue el escenario de una estudiada coreografía política. El afectuoso abrazo entre Javier Milei y Jorge Macri marcó el fin de la era del "hielo" que dominó la relación tras las elecciones de mayo de 2025, cuando el triunfo de Manuel Adorni en la Ciudad dejó al PRO en un inédito tercer puesto.