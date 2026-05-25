Política

El abrazo de la Catedral: la tregua táctica entre Milei y Jorge Macri con la mira en 2027

Tras el desplante del año pasado y el ascenso de Manuel Adorni en la Ciudad, el Presidente y el Jefe de Gobierno escenificaron una distensión.

Javier Milei, Jorge Macri y Manuel Adorni, en los actos patrios.
Javier Milei, Jorge Macri y Manuel Adorni, en los actos patrios.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Javier Milei y Jorge Macri mostraron una tregua política con un abrazo en el Tedeum de la Catedral de Buenos Aires, buscando sellar una alianza estratégica de cara a 2027.
  • La relación se había enfriado tras las elecciones de 2025, donde el triunfo de Manuel Adorni en la Capital relegó al PRO a un inédito e histórico tercer puesto.
  • Para el macrismo, este pacto de convivencia es clave para evitar que los libertarios absorban su electorado y así retener el control de su principal bastión político en 2027.
Resumen generado con IA

El Tedeum no fue solo una ceremonia religiosa; fue el escenario de una estudiada coreografía política. El afectuoso abrazo entre Javier Milei y Jorge Macri marcó el fin de la era del "hielo" que dominó la relación tras las elecciones de mayo de 2025, cuando el triunfo de Manuel Adorni en la Ciudad dejó al PRO en un inédito tercer puesto.

La diferencia con el año anterior fue drástica. En aquella oportunidad, Milei había dejado al Jefe de Gobierno con la mano tendida, un gesto que simbolizaba la voluntad de La Libertad Avanza de devorarse al electorado porteño. Hoy, la realidad impone pragmatismo. Mientras Victoria Villarruel sufría el destierro protocolar por orden de Karina Milei, Jorge Macri lograba ser admitido en el núcleo del dispositivo oficialista.

Según el macrismo, este acercamiento es una cuestión de supervivencia. Con la convicción de que perder la Ciudad de Buenos Aires significaría la muerte del proyecto identitario del PRO, Jorge Macri ha pasado de la resistencia a la convivencia. 

El objetivo es evitar que la marea libertaria absorba los liderazgos locales y construir, desde ahora, una articulación electoral para 2027 que le permita retener el control del distrito que vio nacer a su partido hace dos décadas.

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