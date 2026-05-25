El avance del pluriempleo: trabajadores con empleo, pero con sensación de salarios insuficientes

Llegar a fin de mes dejó de ser una meta para convertirse en una carrera cada vez más corta. En Tucumán, el fenómeno ya tiene una dimensión concreta: más de 131.000 personas con trabajo siguen buscando otra fuente de ingreso para poder sostenerse. El dato refleja una paradoja cada vez más visible en la provincia: la desocupación se mantiene relativamente baja -5,6% durante el cuarto trimestre de 2025-, pero eso ya no garantiza estabilidad económica. Hoy, casi tres de cada 10 trabajadores del Gran Tucumán necesitan rebuscarse un ingreso extra para cubrir gastos básicos. La tendencia también se replica a nivel nacional, donde el pluriempleo alcanzó a 1,6 millones de personas y se ubicó entre los niveles más altos de los últimos años. En ese contexto, para una gran parte de los trabajadores tucumanos -y también del resto del país- el sueldo se diluye en pocos días y muchas veces ya no alcanza siquiera para cubrir lo esencial.