Por qué nunca deberías empezar un nuevo hábito un lunes, según la ciencia, y qué día conviene elegir

Las investigaciones no se condicen con las estructuras que se forjaron en nuestra cabeza o con los hábitos de la sociedad que entiende que el primer día hábil de la semana es el habilitante para empezar un nuevo hábito. Entre las dificultades de comenzar a inicios de la semana están la presión de un día al que le queda mucho resto, las actividades con las que cargamos y el hecho de que el esfuerzo puede ser el doble cuando no se tiene un impulso. En cambio, durante el miércoles, el panorama es drásticamente distinto.