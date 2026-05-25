Por qué nunca deberías empezar un nuevo hábito un lunes, según la ciencia, y qué día conviene elegir

Resumen para apurados
- Especialistas en psicología recomiendan iniciar nuevos hábitos los miércoles en lugar de los lunes para reducir la presión mental y asegurar un mayor éxito en la rutina.
- El lunes acumula tareas y estrés; el miércoles ofrece un impulso natural y un periodo más corto de dos o tres días para lograr pequeñas victorias antes del fin de semana.
- Romper el mito del lunes y aplicar la constancia imperfecta durante 60 días facilitará que las personas adopten y consoliden nuevas rutinas de manera realista y duradera.
Iniciar un nuevo hábito necesariamente debe coincidir con algún comienzo cronológico, o al menos es lo que se piensa con frecuencia. Casi intuitivamente es que afirmamos que empezaremos el gimnasio el lunes o que comenzaremos un nuevo libro, a beber más agua o terminar la limpieza de casa. Pero resulta que los primeros días de la semana no siempre son los indicados para empezar una nueva rutina y por supuesto, luego mantenerla, según la ciencia.
Las investigaciones no se condicen con las estructuras que se forjaron en nuestra cabeza o con los hábitos de la sociedad que entiende que el primer día hábil de la semana es el habilitante para empezar un nuevo hábito. Entre las dificultades de comenzar a inicios de la semana están la presión de un día al que le queda mucho resto, las actividades con las que cargamos y el hecho de que el esfuerzo puede ser el doble cuando no se tiene un impulso. En cambio, durante el miércoles, el panorama es drásticamente distinto.
La psicología del "mitad de semana"
Especialistas en salud mental coinciden en que el miércoles funciona como un bálsamo contra la presión y el perfeccionismo que suelen traer los domingos por la noche o los lunes por la mañana. Además, estos días vienen con largas listas de tareas pendientes, por lo que incorporar un nuevo hábito puede resultar más difícil y poco realista, según explicó Lisa Chen, terapeuta matrimonial y familiar al medio Real Simple. Al comenzar un hábito a mitad de semana, la carga emocional disminuye notablemente y el cambio se percibe como algo mucho más realista de implementar.
Además, existe un factor clave: el impulso acumulado. El miércoles ya estamos funcionando al ritmo natural de la semana. "Ese envión reduce la energía necesaria para comenzar algo nuevo porque ya estás en movimiento", afirmó Chen. Adoptar un cambio en este punto no se siente como una transformación radical desde cero, sino como un pequeño ajuste en una maquinaria que ya está andando, lo que reduce drásticamente la energía mental que necesitamos para arrancar.
Otro condimento es el "efecto baja presión". Añadir un cambio un miércoles se siente más como una prueba o un experimento que como un compromiso total y severo. Esto nos vuelve más flexibles y tolerantes ante los posibles "fracasos" de los primeros días.
Pequeñas victorias para engañar al cerebro
Otra de las grandes ventajas de romper el mito del lunes es el recorte de los márgenes de tiempo. Si empezás un miércoles, solo tenés que mantener la constancia por dos o tres días hábiles antes de que llegue el fin de semana.
Lograr sostener la nueva conducta durante ese periodo corto le regala al cerebro una serie de "pequeñas victorias" express. Esta inyección inmediata de confianza y motivación es el combustible ideal para consolidar la rutina a largo plazo, transformando un comportamiento aislado en un hábito sólido.
Ténicas para manetner un hábito en el tiempo
Más allá del día que elijas en el calendario, los terapeutas sugieren cuatro estrategias infalibles para que esta vez sí funcione:
- Sé ultra específico: En lugar de proponerte "hacer más ejercicio", definí una meta concreta como "caminar 30 minutos tres veces por semana". Pasos claros habilitan un seguimiento real.
- Apilamiento de hábitos: Vinculá la nueva actividad a algo que ya hagas de forma automática. Por ejemplo, repetir afirmaciones positivas mientras te cepillás los dientes o elongar mientras mirás las noticias.
- Anticipate y prepará el terreno: Reducí la resistencia dejando todo listo la noche anterior. Si querés comer más sano, dejá la fruta cortada o el desayuno semi listo antes de irte a dormir.
- Olvidate de la perfección: La ciencia demuestra que las personas necesitan alrededor de 60 días de "constancia imperfecta" para automatizar un cambio. No se busca la excelencia, sino la repetición.