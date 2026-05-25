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El gesto de Gonzalo Montiel con "Chiqui" Tapia en la premiación que generó revuelo en redes

El lateral campeón del mundo pasó junto al presidente de la AFA durante la entrega de medallas y su reacción fue interpretada como un gesto de distancia.

El gesto de Gonzalo Montiel con Chiqui Tapia en la premiación que generó revuelo en redes
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Gonzalo Montiel esquivó el saludo de Claudio Tapia en Córdoba tras la final perdida por River ante Belgrano el 25 de mayo, debido al fuerte descontento con el arbitraje.
  • El gesto sucedió en la premiación tras la derrota de River 3-2 ante Belgrano, marcada por un polémico penal cobrado vía VAR y la expulsión del técnico Eduardo Coudet.
  • El episodio expone el creciente malestar de River con la conducción de la AFA y el arbitraje, un conflicto que promete intensificar las tensiones en el fútbol local.
Resumen generado con IA

La final del Torneo Apertura dejó mucho más que la histórica consagración de Belgrano. Después del triunfo 3-2 sobre River en el estadio Mario Alberto Kempes, una escena durante la premiación comenzó a viralizarse rápidamente y generó revuelo en las redes sociales: el gesto de Gonzalo Montiel con Claudio “Chiqui” Tapia en la entrega de medallas.

En medio del clima de enojo que dominaba al plantel millonario por las polémicas arbitrales, los jugadores de River subieron al escenario para recibir las preseas de subcampeón. Primero pasó Juanfer Quintero, que saludó cordialmente al presidente de la AFA. Detrás apareció Montiel, que prácticamente siguió de largo y apenas llegó a tocarle el brazo a Tapia mientras avanzaba.

El gesto de Montiel que explotó en las redes

La secuencia no tardó en hacerse viral y muchos usuarios interpretaron la actitud del campeón del mundo como una señal de distancia o malestar hacia la conducción de la AFA. “Le negó el saludo”, escribieron varios usuarios en X, donde el video comenzó a circular apenas terminó la premiación.

El contexto también alimentó las interpretaciones. River terminó muy caliente por el arbitraje de Yael Falcón Pérez, especialmente por el penal sancionado a favor de Belgrano tras la revisión del VAR por la mano de Lautaro Rivero. La decisión derivó en el empate parcial del Pirata y modificó por completo el desarrollo emocional de la final.

La bronca del Millonario se reflejó en distintas situaciones posteriores al partido. Eduardo Coudet fue expulsado tras reclamarle cara a cara al árbitro y luego decidió no subir al escenario para recibir la medalla de subcampeón. Además, varios jugadores se quitaron rápidamente la presea apenas terminó la ceremonia, en una imagen que profundizó la sensación de fastidio dentro de la delegación riverplatense.

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