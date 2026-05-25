Cómo hacer locro en cocina a gas: la receta de Paulina Cocina paso a paso

Resumen para apurados
- La cocinera Paulina Cocina presentó una receta de seis pasos para preparar el tradicional locro argentino de cara a las celebraciones patrias del 25 de Mayo en el país.
- El plato fusiona raíces precolombinas con aportes europeos. La guía detalla la cocción lenta de carnes, maíz y porotos en cocinas a gas, sumando técnicas clave de desgrasado.
- Esta guía busca mantener viva la identidad culinaria argentina en fechas patrias, facilitando que las nuevas generaciones repliquen un plato histórico de manera accesible.
Cada 25 de mayo, los argentinos celebran el Día de la Revolución de Mayo, una fecha histórica que marcó el comienzo del camino hacia la independencia nacional. En ese marco, el locro patrio ocupa un lugar central en la mesa familiar: aunque la receta tradicional es la base de todas las preparaciones, cada hogar le aporta su toque distintivo, convirtiendo a este plato en una de las grandes insignias de la gastronomía argentina.
Sobre cómo prepararlo en casa y en cocina a gas, Paulina Cocina ofrece la receta del locro argentino en seis pasos. Como sabemos, esta comida tiene profundas raíces en la historia del país: su origen se remonta a la época precolombina, cuando los pueblos originarios de la región ya preparaban guisos a base de maíz, un alimento fundamental en la dieta indígena.
Con el tiempo, esta receta fue fusionándose con ingredientes europeos, y dio lugar al locro del 25 de mayo tal como lo conocemos hoy.
Los ingredientes infaltables del locro, según Paulina Cocina
La base del locro es el maíz, un ingrediente que ha sido fundamental en la dieta latinoamericana desde tiempos inmemorables.
Este grano, en sus diversas formas, aporta textura y sabor al plato. El maíz entero o en forma de harina es cocido lentamente hasta alcanzar una consistencia cremosa.
Además del maíz, el locro del 25 de mayo suele incluir carne, otra fuente de nutrientes esenciales. En la versión más tradicional, se utilizan cortes de carne de cerdo, como panceta y chorizo, que aportan sabores intensos y ahumados al guiso.
También se incorporan carnes vacunas, lo que aporta una combinación de sabores que satisface los paladares más exigentes. Las papas, otro ingrediente fundamental, aportan una textura suave y una consistencia reconfortante al plato.
Ingredientes (rinde para seis a ocho personas)
- 250 gramos de porotos blancos
- 250 gramos de maíz blanco partido
- Un chorizo colorado
- Un chorizo criollo
- Cuerito de cerdo
- Pechito de cerdo
- Falda
- 200 gramos de panceta
- Tres cebollas
- Dos cebollas de verdeo
- Un puerro
- Media calabaza
- Medio morrón rojo (para la salsita)
- Condimentos: sal, pimienta, comino, pimentón, ají molido, orégano
Locro argentino: cómo prepararlo en cocina a gas
1. Preparar los ingredientes: cortar las carnes (en trozos pequeños), las verduras en rodajas bien finitas, la calabaza en cubos y una parte rallada y los porotos y el maíz remojados desde la noche anterior.
2. Desgrasar: el chorizo y el cuerito en una olla y el chorizo colorado en otra. Llevarlos al fuego 10-15 minutos hasta que hierva.
3. Integrar: en una olla caliente colocar la panceta para que largue su grasa, luego agregar la cebolla de verdeo, el puerro, sal, aceite de oliva y saltear todo. Una vez blandito agregar el chorizo colorado, los cueritos de cerdos, el chorizo, el maíz pisado blanco y los porotos blancos (ambos bien escurridos previamente) y agregar agua. Es importante que el agua no sea la del remojo de los porotos y el maíz. Tapar y dejar cocinar una hora y media en olla común (revolviendo de vez en cuando y viendo si le falta más agua) o media hora en olla a presión.
4. Agregar: a la olla con todos los ingredientes agregar la calabaza cortada en cubos, el pechito, la falda, los condimentos, un poco más de agua y revolver bien. Dejar nuevamente media hora en olla a presión o una hora y media más en olla común.
5. Preparar la salsa: picar el morrón, una cebolla de verdeo y una cebolla común bien bien finitos. Agregar ají molido (bastante si la querés más picante), pimentón y orégano. Cocinar a fuego bajo en bastante aceite de oliva hasta que esté bien blandita la cebolla.
6. Espesar y servir: Agregar al locro la calabaza rallada que separaste al principio y dejar 10 minutos más. Pasado ese tiempo servir con la salsa encima y la parte verde de la cebolla de verdeo picada. Si te sobra, podés freezar.