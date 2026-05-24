Pastelitos sin TACC para el 25 de Mayo: la receta fácil y tradicional para compartir en familia

Resumen para apurados
- Para el 25 de Mayo en Argentina, se difundió una receta de pastelitos sin TACC para que las personas celíacas puedan disfrutar de esta tradicional comida patria en familia.
- La preparación usa premezcla libre de gluten, manteca, huevo y membrillo. Tras armar los clásicos cuadrados, se fríen o se hornean para lograr la textura crocante tradicional.
- Esta alternativa gastronómica fomenta la inclusión alimentaria en las fiestas patrias, permitiendo adaptar platos históricos a las necesidades de salud actuales del país.
Los pastelitos de membrillo son uno de los clásicos infaltables de cada 25 de Mayo en Argentina. Con su masa crujiente y su relleno dulce, acompañan el mate y forman parte de las celebraciones patrias en hogares, escuelas y reuniones familiares. Sin embargo, para muchas personas con celiaquía encontrar versiones aptas puede ser un desafío.
Frente a esto, las recetas sin TACC ganaron popularidad y hoy permiten disfrutar de los tradicionales pastelitos patrios sin resignar sabor ni textura. Elaborados con premezclas aptas para celíacos y rellenos clásicos de membrillo, se convirtieron en una alternativa ideal para celebrar la fecha patria.
Cómo preparar pastelitos sin TACC para el 25 de Mayo
La receta utiliza ingredientes simples y accesibles, adaptados para personas celíacas. La base se realiza con premezcla sin gluten, combinada con manteca, huevo y agua fría para lograr una masa suave y fácil de trabajar.
El relleno tradicional sigue siendo el dulce de membrillo, aunque también pueden utilizarse otras opciones como batata o dulce de leche repostero.
Una vez armados, los pastelitos pueden cocinarse fritos o al horno, según la preferencia de cada familia. El resultado mantiene el clásico formato crocante que caracteriza a esta preparación típica argentina.
- Paso 1: para preparar esta versión apta, primero se mezcla la premezcla sin TACC con polvo para hornear. Luego se incorpora manteca fría hasta formar un arenado y se agregan el huevo, agua y vinagre para unir la masa.
- Paso 2: después de estirarla, se cortan cuadrados medianos y se coloca un cubo de membrillo en el centro. Se cubren cruzando otro cuadrado por encima para formar el clásico diseño de pastelito.
- Paso 3: finalmente, se fríen en aceite caliente o se cocinan en horno fuerte hasta dorar. Antes de servir, se espolvorean con azúcar para darles el toque final.