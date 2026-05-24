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Pastelitos sin TACC para el 25 de Mayo: la receta fácil y tradicional para compartir en familia

Con ingredientes aptos para celíacos y el clásico relleno de membrillo, esta versión casera permite disfrutar de una tradición argentina sin perder sabor ni textura.

El clásico del 25 de Mayo ahora tiene versión sin TACC y todos quieren probarla
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Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Para el 25 de Mayo en Argentina, se difundió una receta de pastelitos sin TACC para que las personas celíacas puedan disfrutar de esta tradicional comida patria en familia.
  • La preparación usa premezcla libre de gluten, manteca, huevo y membrillo. Tras armar los clásicos cuadrados, se fríen o se hornean para lograr la textura crocante tradicional.
  • Esta alternativa gastronómica fomenta la inclusión alimentaria en las fiestas patrias, permitiendo adaptar platos históricos a las necesidades de salud actuales del país.
Resumen generado con IA

Los pastelitos de membrillo son uno de los clásicos infaltables de cada 25 de Mayo en Argentina. Con su masa crujiente y su relleno dulce, acompañan el mate y forman parte de las celebraciones patrias en hogares, escuelas y reuniones familiares. Sin embargo, para muchas personas con celiaquía encontrar versiones aptas puede ser un desafío.

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Frente a esto, las recetas sin TACC ganaron popularidad y hoy permiten disfrutar de los tradicionales pastelitos patrios sin resignar sabor ni textura. Elaborados con premezclas aptas para celíacos y rellenos clásicos de membrillo, se convirtieron en una alternativa ideal para celebrar la fecha patria.

Cómo preparar pastelitos sin TACC para el 25 de Mayo

La receta utiliza ingredientes simples y accesibles, adaptados para personas celíacas. La base se realiza con premezcla sin gluten, combinada con manteca, huevo y agua fría para lograr una masa suave y fácil de trabajar.

El relleno tradicional sigue siendo el dulce de membrillo, aunque también pueden utilizarse otras opciones como batata o dulce de leche repostero.

Una vez armados, los pastelitos pueden cocinarse fritos o al horno, según la preferencia de cada familia. El resultado mantiene el clásico formato crocante que caracteriza a esta preparación típica argentina.

  • Paso 1: para preparar esta versión apta, primero se mezcla la premezcla sin TACC con polvo para hornear. Luego se incorpora manteca fría hasta formar un arenado y se agregan el huevo, agua y vinagre para unir la masa.
  • Paso 2: después de estirarla, se cortan cuadrados medianos y se coloca un cubo de membrillo en el centro. Se cubren cruzando otro cuadrado por encima para formar el clásico diseño de pastelito.
  • Paso 3: finalmente, se fríen en aceite caliente o se cocinan en horno fuerte hasta dorar. Antes de servir, se espolvorean con azúcar para darles el toque final.
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