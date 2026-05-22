Semana de Mayo: qué ocurrió el 22 de mayo de 1810 y por qué fue clave

Argentina rememora esta semana la Revolución de Mayo de 1810, un evento crucial que preludió la independencia nacional. En la víspera del 25 de mayo, recordamos el 22 de mayo de 1810, cuando Buenos Aires vivió uno de los días más significativos de su historia con la celebración del Cabildo Abierto. Este acontecimiento, lleno de tensiones y debates acalorados, marcó el inicio de la Revolución de Mayo y el camino hacia la independencia de Argentina. Todo esto tuvo lugar en el contexto de una España debilitada por las invasiones napoleónicas.