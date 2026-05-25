El PRO se planta y carga contra la interna libertaria

La reacción del macrismo surge como una respuesta directa a los recientes embates provenientes del propio oficialismo que buscan minar el armado electoral del partido de cara al futuro. Días atrás, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había encendido la mecha de la discordia al sostener públicamente que una eventual postulación de Mauricio Macri para las elecciones legislativas del año 2027 resultaría, en términos políticos, claramente “funcional al kirchnerismo”. Ante la provocación del legislador libertario, el propio ex presidente de la Nación no tardó en recoger el guante y apeló a la ironía para desestimar los cuestionamientos sobre su supuesta complicidad indirecta con la oposición.