Mauricio Macri lanzó una advertencia sobre la interna del Gobierno: "El barco se hunde"

El fundador del PRO utilizó una metáfora náutica para referirse a las tensiones internas dentro del oficialismo. “Hay que pensar al Presidente como el capitán de un barco. Cuando uno navega tiene dos peligros, externos e internos. Si hay una pérdida y alguien decide no decirle al capitán para que no se haga malasangre, esa pérdida del casco se hace irreversible y el barco se hunde”, sostuvo.