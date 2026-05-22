Mauricio Macri lanzó una advertencia sobre la interna del Gobierno: "El barco se hunde"

Resumen para apurados
- El expresidente Mauricio Macri advirtió en Mendoza sobre las internas del gobierno de Javier Milei, buscando reposicionar al PRO como alternativa clave de cara a 2027.
- Durante su gira nacional, Macri usó una metáfora náutica sobre el rumbo del gobierno y recordó que, aunque apoyan el cambio, este aún no está blindado frente al populismo.
- El PRO reactiva su perfil federal con miras a 2027 y Macri mantendrá reuniones clave con gobernadores aliados como Cornejo y Pullaro para fortalecer la estructura partidaria.
El ex presidente Mauricio Macri volvió a tomar protagonismo político este viernes con un acto partidario en Mendoza, donde dejó definiciones sobre el futuro del PRO y lanzó una dura advertencia sobre la interna del Gobierno de Javier Milei. “Los enemigos del cambio a veces están afuera pero también pueden estar adentro”, afirmó durante la actividad enmarcada en la gira denominada “Próximo paso”, que encabeza desde hace varios meses.
El fundador del PRO utilizó una metáfora náutica para referirse a las tensiones internas dentro del oficialismo. “Hay que pensar al Presidente como el capitán de un barco. Cuando uno navega tiene dos peligros, externos e internos. Si hay una pérdida y alguien decide no decirle al capitán para que no se haga malasangre, esa pérdida del casco se hace irreversible y el barco se hunde”, sostuvo.
Durante el acto, Macri también buscó reposicionar al PRO de cara al escenario político rumbo a 2027. “Fuimos los primeros en plantar la semilla de la libertad”, remarcó el ex mandatario.
“Estamos acá sin especular, sin pensar en ningún proyecto personal”, agregó. Y continuó: “El cambio necesita avanzar y para eso estamos nosotros”.
Macri insistió en que el partido debe prepararse para el futuro político del país. “El PRO tiene que estar listo cuando llegue el momento”, enfatizó. “Nos metimos en política para plantear un cambio profundo en la Argentina y acá estamos”, agregó.
El ex presidente también reivindicó el acompañamiento que el PRO viene realizando al Gobierno libertario desde la llegada de Milei a la Casa Rosada. “Hemos estado acompañando el cambio que empezó en el ’23, pero está lejos de estar blindado”, advirtió. Y agregó: “Necesitamos que tenga la fuerza suficiente para que el populismo no lo vuelva a destruir”.
En los últimos meses, el PRO elevó su perfil político con vistas al proceso electoral de 2027 y Macri retomó una presencia pública más activa, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el interior del país.
Aunque desde su entorno aseguran que no piensa en una candidatura, el ex presidente decidió recuperar centralidad dentro de la discusión política nacional.
Las críticas a Milei
En las últimas horas, Macri también había reaparecido con cuestionamientos al presidente Milei. “Se ve como un profeta y tiene poco entusiasmo por la implementación”, afirmó recientemente.
Antes de esas declaraciones, el PRO había difundido un duro comunicado en el que advirtió que “acompañar el cambio no es aplaudir todo”.
El acto en Mendoza formó parte de la estrategia política del macrismo para fortalecer al partido en todo el país. Además del evento partidario, Macri tenía previsto reunirse con el gobernador mendocino Alfredo Cornejo.
La agenda continuará el próximo 28 de mayo con un encuentro junto a legisladores nacionales y provinciales en la Ciudad de Buenos Aires.
En junio, la gira “Próximo paso” seguirá en Santa Fe, donde Macri también prevé reunirse con el gobernador Maximiliano Pullaro, uno de sus aliados políticos históricos.