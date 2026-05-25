La Justicia evalúa citar a Adorni como sospechoso

Dádivas

El vínculo comercial y personal entre Adorni y el productor televisivo Marcelo Grandio —quien ha declarado considerarlo “casi como un hermano menor”— es el núcleo que podría complicar la situación del funcionario bajo las figuras de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública. La hipótesis judicial sostiene que la empresa Imhouse SA, de la cual Grandio fue presidente y mantiene lazos operativos directos, habría realizado transferencias de dinero a favor de Adorni antes de que asumiera su cargo. Asimismo, la Justicia sospecha que el entorno del productor financió el vuelo privado en el que el actual jefe de Gabinete viajó a Punta del Este junto a su familia durante el fin de semana largo de Carnaval. La sospecha sobre estos presuntos favores económicos se entrelaza de forma directa con el desembarco de la productora en los medios estatales.