Política

La Justicia evalúa citar a Adorni como sospechoso

La citación sería para el 21 de julio, fecha estipulada para el inicio de la feria judicial de invierno.

EN LA MIRA. La situación de Manuel Adorni podría complicarse.
EN LA MIRA. La situación de Manuel Adorni podría complicarse.
Hace 2 Hs

El horizonte judicial del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, corre el riesgo de complicarse de manera significativa en el corto plazo. Fuentes judiciales confirmaron que el juez federal Ariel Lijo analiza detalladamente los elementos de prueba recolectados en el expediente para decidir si convoca al funcionario a prestar declaración indagatoria antes del próximo 21 de julio, fecha estipulada para el inicio de la feria judicial de invierno. En paralelo a estas definiciones clave, la estructura del caso sumará un cambio operativo en las próximas semanas, ya que el fiscal Gerardo Pollicita será reemplazado temporalmente en sus funciones por su par Franco Picardi.

En los tribunales de Comodoro Py existe una lectura uniforme respecto del peso institucional que revisa este posible llamado a los estrados. La declaración indagatoria es formalmente un acto de defensa del imputado que el magistrado dispone una vez que cuenta con elementos de sospecha suficientes; por tal motivo, en el ámbito de la justicia federal se evalúa que, si Lijo efectiviza la citación, el desenlace casi inevitable posterior será el procesamiento del jefe de ministros. Este tramo de la penal se concentra en la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, poniendo la lupa sobre el financiamiento de las costosas reformas en su casa de fin de semana y un viaje familiar a Uruguay.

Manuel Adorni, cada vez más cerca de la indagatoria en las causas judiciales

Manuel Adorni, cada vez más cerca de la indagatoria en las causas judiciales

Dádivas

El vínculo comercial y personal entre Adorni y el productor televisivo Marcelo Grandio —quien ha declarado considerarlo “casi como un hermano menor”— es el núcleo que podría complicar la situación del funcionario bajo las figuras de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública. La hipótesis judicial sostiene que la empresa Imhouse SA, de la cual Grandio fue presidente y mantiene lazos operativos directos, habría realizado transferencias de dinero a favor de Adorni antes de que asumiera su cargo. Asimismo, la Justicia sospecha que el entorno del productor financió el vuelo privado en el que el actual jefe de Gabinete viajó a Punta del Este junto a su familia durante el fin de semana largo de Carnaval. La sospecha sobre estos presuntos favores económicos se entrelaza de forma directa con el desembarco de la productora en los medios estatales.

Temas Ariel LijoGerardo PollicitaManuel Adorni
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La argentinidad está de moda
1

La argentinidad está de moda

Agotados por las malas noticias
2

Agotados por las malas noticias

De modas diabólicas y retos periodísticos
3

De modas diabólicas y retos periodísticos

Se acabó la idea de que si se publicaban noticias sobre suicidios se producía un efecto contagio
4

"Se acabó la idea de que si se publicaban noticias sobre suicidios se producía un efecto contagio"

Adorni, los medios y el arte de embaucar
5

Adorni, los medios y el arte de embaucar

Ranking notas premium
De los cassettes por correo postal a la vigencia absoluta: Emiliano Elso repasa la historia de Embajada Boliviana antes de su show en el norte
1

De los cassettes por correo postal a la vigencia absoluta: Emiliano Elso repasa la historia de Embajada Boliviana antes de su show en el norte

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol
2

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas
3

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas

Carta del apóstol Santiago
4

Carta del apóstol Santiago

Como bailando en la cubierta del Titanic
5

Como bailando en la cubierta del Titanic

Más Noticias
Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol

Tocando al Frente amplía su oferta musical en Las Cañas

Tocando al Frente amplía su oferta musical en Las Cañas

La era de los perdedores

La era de los perdedores

Adorni, los medios y el arte de embaucar

Adorni, los medios y el arte de embaucar

Se acabó la idea de que si se publicaban noticias sobre suicidios se producía un efecto contagio

"Se acabó la idea de que si se publicaban noticias sobre suicidios se producía un efecto contagio"

Comentarios