La Justicia evalúa citar a Adorni como sospechoso

El horizonte judicial del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, corre el riesgo de complicarse de manera significativa en el corto plazo. Fuentes judiciales confirmaron que el juez federal Ariel Lijo analiza detalladamente los elementos de prueba recolectados en el expediente para decidir si convoca al funcionario a prestar declaración indagatoria antes del próximo 21 de julio, fecha estipulada para el inicio de la feria judicial de invierno. En paralelo a estas definiciones clave, la estructura del caso sumará un cambio operativo en las próximas semanas, ya que el fiscal Gerardo Pollicita será reemplazado temporalmente en sus funciones por su par Franco Picardi.
En los tribunales de Comodoro Py existe una lectura uniforme respecto del peso institucional que revisa este posible llamado a los estrados. La declaración indagatoria es formalmente un acto de defensa del imputado que el magistrado dispone una vez que cuenta con elementos de sospecha suficientes; por tal motivo, en el ámbito de la justicia federal se evalúa que, si Lijo efectiviza la citación, el desenlace casi inevitable posterior será el procesamiento del jefe de ministros. Este tramo de la penal se concentra en la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, poniendo la lupa sobre el financiamiento de las costosas reformas en su casa de fin de semana y un viaje familiar a Uruguay.
Dádivas
El vínculo comercial y personal entre Adorni y el productor televisivo Marcelo Grandio —quien ha declarado considerarlo “casi como un hermano menor”— es el núcleo que podría complicar la situación del funcionario bajo las figuras de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública. La hipótesis judicial sostiene que la empresa Imhouse SA, de la cual Grandio fue presidente y mantiene lazos operativos directos, habría realizado transferencias de dinero a favor de Adorni antes de que asumiera su cargo. Asimismo, la Justicia sospecha que el entorno del productor financió el vuelo privado en el que el actual jefe de Gabinete viajó a Punta del Este junto a su familia durante el fin de semana largo de Carnaval. La sospecha sobre estos presuntos favores económicos se entrelaza de forma directa con el desembarco de la productora en los medios estatales.