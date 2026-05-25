China mandó un año al espacio a un astronauta

Los “principales desafíos” serán “los efectos sobre el ser humano” de las condiciones de este ambiente que pueden generar “pérdida de densidad ósea, atrofia muscular, exposición a las radiaciones, alteraciones del sueño, fatiga conductual y psicológica”, explica Richard de Grijs, astrofísico y profesor en la Escuela de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad Macquarie, en Australia.