Mundo

China mandó un año al espacio a un astronauta

Ayer arrancó la misión Shenzhou-23, con la que los asiáticos intentan llegar a la luna.

DESPEGUE. El cohete comienza su vuelo en la estación de Kobi, China.
DESPEGUE. El cohete comienza su vuelo en la estación de Kobi, China.
Hace 4 Hs

China lanzó ayer su misión Shenzhou-23, en la que un astronauta permanecerá por primera vez en el espacio durante un año, una etapa crucial en su ambición de enviar humanos a la Luna de ahora a 2030.

Gracias a inversiones masivas, el gigante asiático ha desarrollado enormemente su programa espacial y compite ahora con Estados Unidos y su programa Artemis para volver a pisar el satélite terrestre.

El cohete lanzadera Larga Marcha 2F despegó envuelto en una nube de llamas y humo a las 12.08 desde el centro de lanzamiento de Jiuquan, situado en el desierto del Gobi, en el noroeste de China, según mostraban las imágenes de la cadena estatal CCTV.

El cohete impulsó la nave Shenzhou y a sus tres tripulantes hacia la estación espacial Tiangong (”Palacio Celestial”, en chino), donde uno de ellos debe quedarse un año entero.

Esta experiencia permitirá estudiar los efectos de una larga estancia en microgravedad, indispensable para eventuales futuras misiones lunares o incluso a Marte.

La misión marca también el primer vuelo espacial realizado por un astronauta originario de Hong Kong: Li Jiaying, de 43 años, que antes trabajaba para la policía de ese territorio semiautónomo chino.

Ovnis en Medio Oriente y misteriosos casos en la Luna: las revelaciones de archivos del Pentágono

Ovnis en Medio Oriente y misteriosos casos en la Luna: las revelaciones de archivos del Pentágono

Los otros miembros de la tripulación son el comandante Zhu Yangzhu, un ingeniero espacial de 39 años, y Zhang Zhiyuan, un expiloto de la fuerza aérea, también de 39 años, que viajará por primera vez al espacio.

La nave Shenzhou-23 entró en órbita y el lanzamiento fue “un éxito total”, indicó en un comunicado la Agencia Espacial Tripulada de China (CMSA). A continuación, la nave se unirá a la estación Tiangong, lo que tardará unas horas.

Además de la estancia orbital de un año, los tripulantes realizarán numerosos experimentos vinculados a las ciencias de materiales, la física de fluidos y la medicina.

Atrofia muscular, radiaciones, fatiga...

La selección del astronauta encargado de permanecer un año en órbita se producirá más tarde, en función de la evolución de la misión Shenzhou-23, indicó el sábado un funcionario de la CMSA.

Los “principales desafíos” serán “los efectos sobre el ser humano” de las condiciones de este ambiente que pueden generar “pérdida de densidad ósea, atrofia muscular, exposición a las radiaciones, alteraciones del sueño, fatiga conductual y psicológica”, explica Richard de Grijs, astrofísico y profesor en la Escuela de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad Macquarie, en Australia.

La extraña teoría científica que afirma que la Luna es hueca y fue construida por extraterrestres

La extraña teoría científica que afirma que la Luna es hueca y fue construida por extraterrestres

También subraya la importancia de la fiabilidad de los sistemas de reciclaje de agua y aire, así como de la capacidad para gestionar posibles emergencias médicas lejos de la Tierra.

“China se ha vuelto muy competente en estos ámbitos, pero la duración es importante. Un año en órbita sitúa al material y a los seres humanos en un régimen operativo diferente al de las misiones Shenzhou más cortas”, recalca De Grijs.

Hasta ahora, las tripulaciones permanecían seis meses en la estación Tiangong antes de ser reemplazadas.

“Nave de ensueño”

China está todavía en la fase de desarrollar y probar los equipos necesarios para mandar astronautas a la Luna en esta década.

Para este año está previsto el vuelo de prueba en órbita de la nave Mengzhou (”Nave de ensueño”), que sustituirá a las Shenzhou para las misiones tripuladas a la Luna.

Pekín espera haber construido de aquí a 2035 el primer segmento de una base científica habitada en el satélite terrestre, llamada Estación Internacional de Investigación Lunar (ILRS).

El gigante asiático ha inyectado miles de millones de dólares en los últimos treinta años para poner su programa espacial al nivel de los de Estados Unidos, Rusia o Europa.

Un experto español en la Luna dio su veredicto de la misión Artemis II: “Todavía no he visto nada excepcional”

Un experto español en la Luna dio su veredicto de la misión Artemis II: “Todavía no he visto nada excepcional”

Sus avances han sido particularmente visibles en la última década.

China posó en 2019 una sonda espacial en la cara oculta del astro lunar, un logro inédito a escala mundial, y en 2021 hizo aterrizar un pequeño robot en Marte.

China está formalmente excluida de la Estación Espacial Internacional (EEI) desde 2011, año en que Estados Unidos prohibió a su agencia espacial, la NASA, colaborar con Pekín.

Esto empujó al gigante asiático a desarrollar su propio proyecto de estación espacial. (AFP)

Temas Chinala Lunala NASA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Vouchers Educativos: cada cuánto se valida la condición y qué pasa si el alumno deja de ser regular

Vouchers Educativos: cada cuánto se valida la condición y qué pasa si el alumno deja de ser regular

¿Habrá aumento para las Becas Progresar? Anses confirmó qué pasará con los montos en mayo

¿Habrá aumento para las Becas Progresar? Anses confirmó qué pasará con los montos en mayo

Lo más popular
La argentinidad está de moda
1

La argentinidad está de moda

Agotados por las malas noticias
2

Agotados por las malas noticias

De modas diabólicas y retos periodísticos
3

De modas diabólicas y retos periodísticos

Se acabó la idea de que si se publicaban noticias sobre suicidios se producía un efecto contagio
4

"Se acabó la idea de que si se publicaban noticias sobre suicidios se producía un efecto contagio"

Adorni, los medios y el arte de embaucar
5

Adorni, los medios y el arte de embaucar

Ranking notas premium
De los cassettes por correo postal a la vigencia absoluta: Emiliano Elso repasa la historia de Embajada Boliviana antes de su show en el norte
1

De los cassettes por correo postal a la vigencia absoluta: Emiliano Elso repasa la historia de Embajada Boliviana antes de su show en el norte

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol
2

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas
3

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas

Carta del apóstol Santiago
4

Carta del apóstol Santiago

Como bailando en la cubierta del Titanic
5

Como bailando en la cubierta del Titanic

Más Noticias
Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol

Tocando al Frente amplía su oferta musical en Las Cañas

Tocando al Frente amplía su oferta musical en Las Cañas

La era de los perdedores

La era de los perdedores

Adorni, los medios y el arte de embaucar

Adorni, los medios y el arte de embaucar

Se acabó la idea de que si se publicaban noticias sobre suicidios se producía un efecto contagio

"Se acabó la idea de que si se publicaban noticias sobre suicidios se producía un efecto contagio"

Comentarios