Vouchers Educativos: cada cuánto se valida la condición y qué pasa si el alumno deja de ser regular

El Programa de Vouchers Educativos, diseñado por el Ministerio de Capital Humano en dependencia de la Secretaría de Educación, que busca brindar apoyo temporal a las familias con hijos que asisten a colegios privados con 75% de subsidio estatal, establece criterios estrictos en cuanto a la duración y la idoneidad para recibir esta ayuda. La adjudicación del beneficio requiere mantener condiciones que implican la regularidad del alumno, así como en las cuotas de pago escolares y en los ingresos por grupo familiar. En el primer caso, el estudiante deberá revalidar su situación cada cierto período.