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Vouchers Educativos: cada cuánto se valida la condición y qué pasa si el alumno deja de ser regular

El programa de Vocuher Educativos proporciona ayuda financiera a los estudiantes que son considerados regulares por sus instituciones educativas.

Vouchers Educativos: qué sucede si el alumno deja de ser regular.
Vouchers Educativos: qué sucede si el alumno deja de ser regular. (Imagen Web)
Por Luisina Acosta Hace 34 Min

Resumen para apurados

  • El Ministerio de Capital Humano de Argentina valida este mes la regularidad de alumnos en colegios privados para garantizar la continuidad del subsidio de Vouchers Educativos.
  • Las escuelas certificarán la regularidad dos veces al año digitalmente. Asimismo, el beneficio se suspenderá con dos cuotas impagas y se dará de baja definitiva al acumular tres.
  • Estas medidas exigen un riguroso control administrativo de las familias y colegios, marcando un precedente de alta exigencia para sostener la asistencia estatal educativa.
Resumen generado con IA

El Programa de Vouchers Educativos, diseñado por el Ministerio de Capital Humano en dependencia de la Secretaría de Educación, que busca brindar apoyo temporal a las familias con hijos que asisten a colegios privados con 75% de subsidio estatal, establece criterios estrictos en cuanto a la duración y la idoneidad para recibir esta ayuda. La adjudicación del beneficio requiere mantener condiciones que implican la regularidad del alumno, así como en las cuotas de pago escolares y en los ingresos por grupo familiar. En el primer caso, el estudiante deberá revalidar su situación cada cierto período.

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El Reglamento General del Programa Vouchers Educativos establece en el Artículo 13 las especificaciones para la validación de la condición de regularidad e información académica del estudiante. Las instituciones educativas son las encargadas de certificar esta situación y reportarla directamente al sistema oficial.

¿Cada cuánto se controla la regularidad del alumno?

De acuerdo a la normativa vigente, la validación de la condición de alumno regular se realizará dos veces al año a través de la plataforma digital del programa. Las fechas específicas son comunicadas por el Ministerio a las Direcciones Provinciales de Educación Privada de cada jurisdicción, quienes a su vez notifican a los colegios.

Además de estos dos controles periódicos, el reglamento prevé una tercera instancia de certificación hacia el final del ciclo lectivo. En este último cruce de datos, las escuelas deben brindar la información académica definitiva del estudiante que concluye el año escolar.

¿Qué pasa si el estudiante pierde la regularidad?

El Capítulo VII del reglamento explicita sobre el cese del beneficio. Si un alumno pierde la condición de regular, la prestación se da de baja de forma inmediata. El corte del pago se hace efectivo a partir del momento en que la Secretaría de Educación toma conocimiento de la situación, y la novedad se notifica de manera automática a través de la plataforma del programa.

La pérdida de la regularidad no es el único motivo de baja. El beneficio también se cancela por el vencimiento del programa, el fallecimiento del estudiante o la renuncia expresa del titular.

¿Qué sucede con el beneficio si hay cuotas impagas?

Otro punto clave que las familias deben seguir de cerca es el estado de cuenta con el colegio. Las instituciones educativas tienen la obligación de informar mensualmente la nómina de beneficiarios que arrastren deudas en las cuotas.

El sistema de sanciones por morosidad funciona de la siguiente manera:

- Con dos (2) cuotas impagas: El beneficio se suspende temporalmente. Sin embargo, una vez que la familia regulariza la deuda con el colegio, el subsidio se reactiva y se permite el cobro retroactivo de los meses retenidos.

-Con tres (3) cuotas impagas: El voucher educativo se cancela definitivamente, perdiendo el derecho a recuperar la asistencia estatal.

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