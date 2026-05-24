El emotivo diálogo entre Colapinto y el muro de Alpine tras el histórico sexto lugar en el GP de Canadá
"Ese es tu mejor resultado de todos los tiempos", le transmitió su ingeniero Stuart Barlow tras cruzar la bandera de cuadros. Repasá el ida y vuelta completo de un festejo a pura emoción en Montreal.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto logró un histórico sexto puesto con Alpine en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, consiguiendo hoy su mejor resultado en la categoría tras una gran carrera.
- El resultado se dio tras una carrera estratégica en Montreal. Su ingeniero de pista, Stuart Barlow, elogió su evolución tras el parón y felicitó al piloto por radio.
- Este logro aporta puntos vitales para Alpine en el campeonato de constructores y consolida el talento de Colapinto para competir de igual a igual contra los mejores de la F1.
Franco Colapinto acaba de escribir la página más dorada de su carrera en la Fórmula 1. Tras una carrera brillante, estratégica y con un ritmo demoledor, el piloto argentino cruzó la bandera de cuadros en la sexta posición (P6) en el Gran Premio de Canadá, desatando la locura total en el circuito Gilles Villeneuve y en toda la Argentina.
Apenas el monoplaza número 43 completó la última vuelta, el canal de radio entre el piloto y su ingeniero de pista, Stuart Barlow, se convirtió en un reflejo puro de desahogo, orgullo y emoción. El muro de la escudería francesa no ahorró elogios para el joven de Pilar, asegurando que se vio una versión completamente evolucionada tras el parón de la categoría.
La emotiva radio tras el final de la carrera
"Bandera a cuadros, bandera a cuadros, amigo. ¡Vamos! P6. Amigo, un trabajo fantástico este fin de semana. Realmente, realmente una gran conducción. Tengo al jefe acá sobre mi hombro. Eso es un P6. Ese es tu mejor resultado de todos los tiempos en F1, amigo. Condujiste realmente, realmente bien desde nuestra pequeña pausa; creo que volviste como un tipo diferente. ¡Bien hecho, amigo!", le dijo Stuart a Franco a través de la radio.
La respuesta de Colapinyo, fiel a su estilo humilde y agradecido, no se hizo esperar, repartiendo el mérito con cada miembro del equipo que trabajó a destajo para poner el auto en las posiciones de vanguardia.
"¡Muchas gracias, amigo! Gracias, 'Stu'. Gracias a todos... Chris, los mecánicos, todos los chicos en la fábrica. Gracias, estoy realmente, realmente feliz", respondió emocionado.
La felicitaciÃ³n del equipo para Franco Colapinto— Alpine ARG ð¦ð· (@AlpineArg_) May 24, 2026
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Puntos de oro para el campeonato
Inmediatamente después, el ingeniero le detalló al argentino cómo quedó conformado el clasificador final, dimensionando la magnitud de los rivales a los que el pilarense logró batir en el asfalto canadiense.
"El Top 10 es Antonelli, seguido de Hamilton, Verstappen, Leclerc, Hadjar, tú mismo, Lawson, Pierre (Gasly), Sainz y Bearman. Puntos enormes para el equipo. Realmente un buen esfuerzo en equipo, así que bien hecho. Bien hecho. Te veo de vuelta en la oficina".
Con este sexto puesto, Colapinto no solo rompe su propio techo en la Máxima Categoría, sino que le da una bocanada de aire fresco y una cosecha de puntos vital a Alpine en el campeonato de constructores. El argentino demostró que tiene las garras, la madurez y el talento necesario para pelear de igual a igual contra los campeones del mundo. Ahora, a festejar.