El emotivo diálogo entre Colapinto y el muro de Alpine tras el histórico sexto lugar en el GP de Canadá

Con este sexto puesto, Colapinto no solo rompe su propio techo en la Máxima Categoría, sino que le da una bocanada de aire fresco y una cosecha de puntos vital a Alpine en el campeonato de constructores. El argentino demostró que tiene las garras, la madurez y el talento necesario para pelear de igual a igual contra los campeones del mundo. Ahora, a festejar.