La economía cotidiana profundiza el desgaste de la imagen de Milei, según una consultora

El estudio también marca una fuerte distancia entre los datos oficiales y la percepción social de la inflación. El 70,6% sostiene que el índice publicado por el Indec no refleja adecuadamente la suba de precios que experimenta en su vida diaria, mientras que el 85,1% afirma que su salario no le gana a la inflación. En paralelo, más de la mitad de los consultados, un 50,7%, se identifica como parte de la clase baja o media baja.