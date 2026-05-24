Tormentas eléctricas: la zona turística que está bajo alerta este fin de semana

El noreste argentino volverá a enfrentar varios días de inestabilidad climática durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana. Según los pronósticos, Misiones será una de las provincias más afectadas por lluvias intermitentes y posibles tormentas eléctricas, con especial atención sobre la zona de Puerto Iguazú y el corredor turístico cercano a las Cataratas.