SociedadClima y ecología

Tormentas eléctricas: la zona turística que está bajo alerta este fin de semana

Los pronósticos anticipan que el momento más intenso podría darse entre la noche del lunes 25 y la madrugada del martes.

Tormentas eléctricas, ráfagas y lluvias: el pronóstico que enciende las alertas en Misiones
Tormentas eléctricas, ráfagas y lluvias: el pronóstico que enciende las alertas en Misiones
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Alerta por tormentas eléctricas y lluvias en Misiones, afectando la zona turística de Puerto Iguazú del 24 al 26 de mayo debido a un frente de fuerte inestabilidad climática.
  • El fenómeno empeorará el lunes 25 de mayo con ráfagas y abundante caída de agua. Los expertos advierten que las tormentas convectivas pueden cambiar rápidamente en la región.
  • Se prevén demoras en traslados y complicaciones en actividades al aire libre en las Cataratas del Iguazú, por lo que se recomienda a turistas seguir los reportes oficiales.
Resumen generado con IA

El noreste argentino volverá a enfrentar varios días de inestabilidad climática durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana. Según los pronósticos, Misiones será una de las provincias más afectadas por lluvias intermitentes y posibles tormentas eléctricas, con especial atención sobre la zona de Puerto Iguazú y el corredor turístico cercano a las Cataratas.

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Los especialistas advierten que el escenario meteorológico podría intensificarse hacia el lunes 25 de mayo, cuando aumenten las probabilidades de chaparrones fuertes, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Cuándo sería el momento más intenso de las tormentas

Los modelos meteorológicos anticipan una alta probabilidad de precipitaciones desde el domingo 24 y un panorama inestable que continuará durante el lunes 25 y parte del martes 26.

El período de mayor preocupación se concentraría entre la tarde y la noche del lunes, extendiéndose hasta la madrugada del martes. Durante esas horas podrían desarrollarse tormentas convectivas de mayor intensidad, acompañadas por abundante caída de agua y descargas eléctricas frecuentes.

Los expertos remarcan que este tipo de fenómenos puede cambiar rápidamente en intensidad y ubicación, por lo que recomiendan seguir las actualizaciones oficiales y consultar los sistemas de alerta meteorológica.

Puerto Iguazú y Cataratas, bajo seguimiento especial

La región de Puerto Iguazú suele ser especialmente sensible a este tipo de eventos debido a la combinación de selva, humedad persistente y circulación constante de turistas.

Por ese motivo, quienes tengan previsto visitar las Cataratas del Iguazú durante el fin de semana largo deberán prestar atención a posibles cambios en las condiciones climáticas y contemplar alternativas para actividades bajo techo.

Además, las lluvias podrían generar demoras en traslados y complicaciones temporales en actividades al aire libre dentro del corredor turístico. Frente a este escenario, especialistas aconsejan mantenerse informados a través de los reportes oficiales y revisar periódicamente el estado del tiempo, especialmente durante el lunes y martes.

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