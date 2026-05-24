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Una participante rompió una regla clave de Gran Hermano y podrían expulsarla

Una participante de Gran Hermano 2026 quedó bajo la lupa luego de admitir que recibió dos advertencias del Big por hablar de temas sensibles tras el repechaje. Las redes sociales ya especulan con una posible sanción o expulsión dentro de la casa más famosa del país.

Una confesión dentro de la casa podría terminar con la expulsión de una jugadora en Gran Hermano
Una confesión dentro de la casa podría terminar con la expulsión de una jugadora en Gran Hermano
Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • Lola Tomaszeuski, participante de Gran Hermano Argentina, recibió dos advertencias tras el repechaje por revelar información del afuera, quedando en riesgo de expulsión.
  • La concursante confesó haber recibido advertencias para evitar filtrar datos tras reingresar al juego. En paralelo, se confirmó su nuevo romance en la casa con Manuel Ibero.
  • El debate en redes sociales anticipa una posible sanción o expulsión que alteraría la competencia, mientras los fanáticos siguen de cerca la evolución de su nueva relación.
Resumen generado con IA

La casa de Gran Hermano 2026 volvió a explotar tras el repechaje que permitió el ingreso de nuevos y antiguos participantes. Entre advertencias de la producción, tensión por la información del exterior y un inesperado romance, Lola Tomaszeuski quedó en el centro de todas las miradas.

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La jugadora, que regresó al reality gracias al voto del público, reveló que ya recibió llamados de atención por parte del Big Brother debido a ciertas conversaciones dentro de la casa.

Lola recibió advertencias de Gran Hermano

En una charla con Titi Tcherkaski, Lola admitió que la producción ya le marcó límites para evitar que brinde información sensible del exterior. “No quiero pisar el palito porque ya me llamaron la atención dos veces”, reconoció la participante mientras hablaba sobre la tensión que existe tras el repechaje.

Su compañera le recomendó mantenerse alerta y cuidar cada palabra dentro del juego. La conversación dejó en evidencia que el reality mantiene un fuerte control sobre los concursantes recién ingresados para impedir filtraciones que puedan alterar la competencia.

La situación encendió las alarmas entre los fanáticos del programa, ya que cualquier incumplimiento de las reglas podría afectar la continuidad de Lola dentro de la casa más famosa del país.

El romance entre Lola y Manu quedó confirmado

Pero las advertencias no fueron el único tema que revolucionó a Gran Hermano 2026. En paralelo, también quedó confirmado el vínculo amoroso entre Manuel Ibero y Lola Tomaszeuski.

Desde hace semanas los seguidores del reality venían sospechando que entre ambos había algo más que amistad. Tras regresar al programa, Lola le contó a Manu que estaba soltera y desde entonces comenzaron a mostrarse cada vez más cerca frente a las cámaras.

Charlas íntimas, abrazos y constantes muestras de cariño alimentaron los rumores hasta que finalmente llegó la escena que terminó de confirmar el romance.

El momento que explotó en redes sociales

Mientras estaban acostados juntos, desde la producción les recordaron la ya famosa frase vinculada al consentimiento dentro del reality: “No se olviden de dar el consentimiento”.

Lejos de incomodarse, ambos levantaron el pulgar entre risas y respondieron: “Queremos todo, Big”.

El momento se volvió viral rápidamente y convirtió a la pareja en una de las más comentadas de esta edición de Gran Hermano 2026. En redes sociales, miles de usuarios reaccionaron al acercamiento y debatieron sobre el futuro de la relación dentro de la competencia.

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