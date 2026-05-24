Mayo de las Letras: “Hay un rescate importante de nuestras plumas locales”

Niños lectores

En el stand de la librería El Griego, Juan Manuel Frangoulis describió un público amplio, propio de una feria instalada en un paseo público. La Plaza Independencia, dijo, recibió lectores que llegaron por el Mayo de las Letras y también personas que pasaban por el lugar. “Hay gente que vino al evento, que está participando de alguna actividad y que busca algo específico. La ficción y los textos más distópicos van más con ese público que hoy está mucho más en boga”, señaló Frangoulis.