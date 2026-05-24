OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores III: transporte público de pasajeros
Hace 2 Hs

En menos de 48 horas, los propios funcionarios y concejales terminaron reconociendo públicamente la profunda crisis del sistema de transporte. Hace dos días el Secretario de Movilidad Urbana, señor Carlos Arnedo, el presidente de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, José María Franco y los concejales Carlos Ale y Gustavo Cobos admitieron que el estudio de costos de las empresas no es claro; que el sistema actual está agotado y que hace falta una reorganización integral; también el gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta Rossana Chahla confirmaron que evalúan modificar recorridos y rediseñar el sistema. La verdad terminó saliendo de boca de los propios funcionarios, algo que yo como ciudadano lo vengo diciendo, exponiendo y solicitando mediante expedientes desde hace mucho tiempo en todos los organismos del Estado,  provincial y municipal. Aunque haya silencio administrativo a mis expedientes con sus declaraciones públicas lo afirman: que el sistema quedó obsoleto y viejo, por eso sigo insistiendo con la creación de la Empresa Estatal Municipal de Transporte Público de Pasajeros Gratuito.

Raúl Luna                                  

raulrodolfoluna115@gmail.com

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