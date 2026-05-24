Cartas de lectores: la vejez

Mientras realizaba en el andén del corazón los excesos del presente invadieron mis tímpanos las letras de una canción diciendo “A dónde están los pájaros que mueren/ que de pequeño en la calle encontré/ y desvelé mis sueños por los sueños / siempre buscando ese lugar que nunca hallé“. Dicha letra despertó mi conciencia revolucionando los sentimientos por los adultos mayores que estamos en el epílogo de la vida, ante la indiferencia que nos agota emocionalmente al sentirnos abandonados. ¿Por qué los abuelos están siendo olvidados? Cuando hoy bajó la natalidad y en las próximas generaciones habrá más ancianos con ausencias de hijos y nietos; y aunque muchos de los hijos hoy pasaron a ser padres de sus padres, me pregunto: ¿Quién se hará cargo de la vejez más envejecida? ¿La sociedad, el Estado? Espero que la juventud con sus fuerzas y sus sanos intelectos piense con el corazón para defender con fe y amor la gerontología y la geriatría en provecho de nuestros seres mayores; de lo contrario la vejez vivirá archivada en el olvido.