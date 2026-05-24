¡Quién sabe!

En la entrada nomás de la Facultad de Filosofía y Letras, los amigos de la hemeroteca han instalado una biblioteca (me refiero a esas cosas de madera que no son muebles ni pared), llena de libros que puede uno llevarse con el único compromiso de leerlos y pasarlos. El proyecto se llama algo así como “mano en mano”. Vale la palabra nomás, o sea, no lo van a perseguir ni pedir hablar con el libro que se ha llevado un mes antes. Hay tantas cosas ridículas como en cualquier parte, pero está lleno de pequeñas joyas. Eso sí, están más bien baqueteados porque son donaciones repetidas, reemplazadas por ejemplares más dignos y menos marcados.