La misa de hoy: que el Espíritu Santo nos renueve

Pentecostés no es solamente un recuerdo ni una escena hermosa encerrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el “hoy” permanente de la Iglesia. El Espíritu Santo no descendió una sola vez para luego retirarse del mundo; continúa actuando silenciosamente en la historia, en la Iglesia y en el corazón de cada hombre y mujer. Hoy necesitamos redescubrir esto más que nunca.

Vivimos en un mundo cansado por las guerras y las divisiones, agotado por la violencia verbal, la ansiedad, el individualismo, el exceso de información y la falta de sentido. Tenemos muchas conexiones, pero poca comunión; muchas opiniones, pero poca sabiduría; mucha tecnología, pero corazones frecuentemente vacíos.

También la Iglesia atraviesa desafíos profundos. Hay heridas, desencantos, secularización, indiferencia religiosa y nuevas pobrezas espirituales. Muchas veces experimentamos el desaliento de los discípulos encerrados en el cenáculo: con miedo, incertidumbre y preguntas sobre el futuro. Y precisamente allí irrumpe Pentecostés.

El Evangelio no nos muestra un Espíritu que elimina mágicamente los problemas, sino uno que transforma interiormente a hombres frágiles para convertirlos en testigos valientes. Los Apóstoles seguían siendo pobres pescadores, pero ya no estaban paralizados por el miedo. El Espíritu Santo les dio fuego interior, claridad y misión. Por eso Pentecostés es la fiesta de la esperanza activa.

El Espíritu sigue santificando a la Iglesia a través de innumerables inspiraciones, como enseñaban los santos: movimientos interiores, luces discretas, llamados silenciosos que nos invitan a volver a Dios, a perdonar, a servir, a levantarnos otra vez. Él actúa suavemente, sin imponerse, transformando desde dentro.

Hoy el peligro no es solamente perder la fe; es acostumbrarnos a vivir sin el fuego del Espíritu. Hay cristianos bautizados, pero apagados. Hay comunidades organizadas, pero sin ardor misionero. Hay muchas palabras sobre Dios, pero poca experiencia de Dios. Pentecostés viene a despertarnos.

Cuando Pedro anuncia: “Derramaré mi Espíritu sobre toda carne”, está diciendo que nadie queda excluido del sueño de Dios. El Espíritu se derrama sobre jóvenes y ancianos, sobre hombres y mujeres, sobre los fuertes y los heridos. En una sociedad fragmentada, el Espíritu crea fraternidad. En una cultura del cansancio, devuelve entusiasmo. En un tiempo de miedo al futuro, abre caminos nuevos.

Quizás hoy necesitamos pedir menos estructuras perfectas y más corazones encendidos. Porque la renovación de la Iglesia no comienza solamente en documentos o estrategias, sino en hombres y mujeres dóciles al Espíritu Santo: familias que vuelven a rezar; jóvenes que descubren una vocación; laicos comprometidos con el bien común; sacerdotes y consagrados con alegría; comunidades que salen a escuchar el sufrimiento humano; cristianos que no tienen vergüenza de vivir el Evangelio.

El Espíritu Santo no envejece a la Iglesia; la rejuvenece constantemente. Por eso Pentecostés no es una fiesta para espectadores. Es una llamada. Hemos recibido el “dulce deber” de anunciar que Cristo ha muerto y resucitado para nuestra salvación.

Hoy el mundo no necesita cristianos tristes ni resignados, sino testigos. Personas habitadas por una esperanza distinta. Hombres y mujeres capaces de llevar paz en medio de la agresividad, silencio en medio del ruido, misericordia en medio de la condena y fe en medio de tanta desesperanza.

Tal vez el mayor milagro de Pentecostés no fue hablar muchas lenguas, sino que cada uno escuchaba el mensaje en su propio idioma. Ese sigue siendo el desafío de la Iglesia en 2026: hablar al corazón del hombre contemporáneo sin perder la verdad del Evangelio.

Que el Espíritu Santo venga nuevamente sobre nosotros, abra nuestras puertas cerradas, cure nuestros cansancios, encienda nuestras comunidades y transforme nuestra vida cristiana rutinaria en una fe viva, alegre y misionera.

Porque cuando el Espíritu entra verdaderamente en una persona, ya no vive para sí misma: comienza a arder para Dios y para los demás.