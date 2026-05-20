El misterio de la cueva submarina de Maldivas: qué pudo haber causado la muerte de los cinco buzos

Resumen para apurados
- Cinco buzos italianos murieron el 14 de mayo en una profunda cueva submarina en Maldivas, tras realizar una inmersión presuntamente no autorizada a 70 metros de profundidad.
- La expedición superó el límite recreativo de 30 metros sin los permisos requeridos. Las hipótesis de las muertes incluyen desorientación, fallas de oxígeno o narcosis.
- Las investigaciones en curso en Maldivas e Italia buscan determinar responsabilidades del operador turístico mediante el análisis de los ordenadores de buceo recuperados.
La tragedia ocurrida en Maldivas conmociona al mundo del buceo internacional. Cinco buzos italianos murieron tras ingresar a una compleja cueva submarina ubicada en el atolón Vaavu, uno de los destinos más reconocidos para actividades subacuáticas en el océano Índico.
El accidente ocurrió el 14 de mayo, cuando el grupo descendió al sistema de cavernas y nunca volvió a la superficie. Horas más tarde comenzó un operativo de rescate de extrema dificultad que incluyó especialistas internacionales y que incluso terminó con la muerte de un buzo militar maldiviano durante las tareas de búsqueda.
Las autoridades locales consideran que se trata del peor accidente de buceo registrado en la historia del país.
Cómo es la cueva submarina donde ocurrió la tragedia
El sistema de cuevas del atolón Vaavu tiene entre 200 y 260 metros de extensión y alcanza profundidades cercanas a los 70 metros bajo el agua. La entrada principal ya se encuentra a unos 50 metros de profundidad, lo que convierte a este entorno en un espacio extremadamente riesgoso incluso para buzos experimentados.
Según las normativas de Maldivas, el buceo recreativo y comercial está permitido solo hasta los 30 metros, salvo que exista una autorización especial emitida por las autoridades marítimas. Por este motivo, la investigación intenta determinar si el grupo contaba con los permisos necesarios para realizar la expedición.
Las hipótesis sobre lo que ocurrió dentro de la cueva
Hasta el momento no existe una explicación definitiva sobre qué provocó la muerte de los cinco italianos. Sin embargo, los investigadores manejan varias hipótesis.
Una de las posibilidades apunta a problemas vinculados con el aire comprimido de los tanques de oxígeno. Una mezcla inadecuada o contaminada podría haber afectado la capacidad de reacción de los buzos durante la inmersión profunda.
Otra teoría señala la posibilidad de que el grupo se haya desorientado dentro del laberinto submarino. Las cuevas bajo el agua suelen presentar oscuridad total, corrientes fuertes y escasa visibilidad, especialmente durante condiciones climáticas adversas. En este contexto, perder la orientación puede derivar rápidamente en situaciones de pánico y consumo acelerado de oxígeno.
También se analiza la llamada narcosis por nitrógeno, un fenómeno que puede afectar a los buzos a grandes profundidades y alterar la percepción, el juicio y la toma de decisiones.
Por último, las autoridades investigan si corrientes submarinas repentinas pudieron impedir el regreso hacia la salida de la cueva.
La investigación busca determinar responsabilidades
Actualmente existen investigaciones abiertas tanto en Maldivas como en Italia. Las autoridades maldivas suspendieron la licencia de la embarcación Duke of York mientras intentan establecer si la expedición cumplía con las regulaciones vigentes.
Uno de los puntos bajo análisis es que la propuesta presentada ante las autoridades habría informado actividades científicas relacionadas con corales, pero no inmersiones profundas en cuevas submarinas.
En paralelo, la Fiscalía de Roma abrió una causa para investigar las circunstancias de la tragedia y posibles responsabilidades del operador turístico involucrado.
Los investigadores esperan que los computadores de buceo recuperados permitan reconstruir qué ocurrió en los últimos minutos de la expedición y esclarecer uno de los accidentes submarinos más impactantes de los últimos años.