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Tragedia en Brasil: una adolescente murió electrocutada mientras se planchaba el pelo

La joven tenía 16 años y fue encontrada inconsciente por su mamá, que escuchó los gritos desde la cocina.

Tragedia en Brasil: una adolescente murió electrocutada mientras se planchaba el pelo
Hace 7 Min

Una adolescente de 16 años murió tras sufrir una descarga eléctrica mientras se planchaba el pelo en su casa, en Brasil. El dramático episodio ocurrió el jueves pasado en Vereda, un pueblo ubicado en el extremo sur del estado de Bahía, en la región Nordeste del país. La víctima fue identificada como Maria Catarina Souza Carvalho.

Según informaron medios brasileños, la joven se encontraba en una habitación de la vivienda junto a su madre y utilizaba una planchita para arreglarse el cabello cuando ocurrió la tragedia.

En un momento, la mujer salió hacia la cocina para servirse agua y, pocos segundos después, escuchó los gritos desesperados de su hija provenientes del cuarto.

Al regresar, encontró a la adolescente inconsciente, tendida en el piso y todavía con la planchita en la mano. De acuerdo con su relato, la joven continuaba recibiendo la descarga eléctrica.

La madre logró desconectar el aparato de la corriente e intentó reanimarla de inmediato. Luego la trasladó hasta el hospital municipal de la ciudad, donde los profesionales constataron que había ingresado sin signos vitales y no pudieron salvarla.

La Policía Civil informó posteriormente que la muerte fue registrada como accidental, según publicó el portal brasileño G1.

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